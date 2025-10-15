Excelentes noticias para todos los aficionados de la Fórmula 1 (F1) en México. Este miércoles 15 de octubre se informó que los seguidores del deporte motor podrán disfrutar todas las competencias, prácticas, calificaciones, carreras sprint y grandes premios de la máxima categoría a través de distintas señales de Televisa, Sky e izzi, aunque con algunos detalles que vale la pena aclarar.

Con un comunicado, Grupo Televisa anunció un acuerdo con la F1 para transmitir en México toda la actividad del campeonato mundial hasta el final de la temporada 2028. Con ello, la empresa consolida su compromiso con la audiencia mexicana y su pasión por el automovilismo, uno de los deportes con mayor crecimiento a nivel internacional.

De acuerdo con el comunicado que luego fue compartido por la propia F1, la cobertura se ofrecerá tanto en televisión abierta como en sistemas de paga. En el caso de TV restringida, la transmisión estará disponible mediante Sky Sports en izzi y Sky+, mientras que en señal abierta se incluirá el Gran Premio de México y otros eventos especiales.

Se podrá ver la F1 en Sky Sports e izzi

La cobertura completa de la F1 estará disponible en los sistemas de TV de paga izzi y Sky+. Incluirá todas las prácticas, sesiones de calificación, carreras sprint y grandes premios de la temporada.

La cobertura de la F1 en TV abierta

Televisa dijo en su texto que transmitirá el Gran Premio de México, además de dos grandes premios adicionales y un programa especial con lo más destacado de las carreras, así como análisis en vivo.

"Nos llena de orgullo anunciar que la Fórmula 1, uno de los espectáculos deportivos de mayor crecimiento y pasión en México y en el mundo, será transmitida en su totalidad a través de diversas ventanas multiplataforma, empezando con los Grandes Premios de Austin y México", señaló Olek Loewenstein, presidente global de Deportes de TelevisaUnivision.

Ian Holmes, director general de Derechos de Medios y Transmisión de la Fórmula 1, destacó en el comunicado la importancia de la alianza: "Los mexicanos son profundamente apasionados de la Fórmula 1, por lo que era fundamental contar con un socio de transmisión que garantizara la mejor cobertura posible. El compromiso y la cobertura de TelevisaUnivision son incomparables".

Con esta alianza, Televisa reforzará su oferta de contenidos deportivos y consolidará su presencia en la máxima categoría del automovilismo, con emisiones de alta calidad para las audiencias mexicanas.

