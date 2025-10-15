Una vida de leyenda: Fernando Quirarte presenta "Bendito Fútbol", deporte, pasión y alma

El deporte nuestro, no solo jalisciense, sino también mexicano, no puede entenderse sin la figura, el talento, la pasión y la entrega del tapatío Fernando -El Sheriff- Quirarte, una de nuestras figuras deportivas más grandes. Leyenda viva de las Chivas, tuvo también un papel destacado en el Atlas y en Los Leones Negros de la UdeG, disputándose cerca de 350 partidos y 26 goles desde su papel como defensor central, pero su momento que quedó en la historia fue como digno representante de la Selección Nacional, durante la Copa Mundial de 1986, en la que anotó dos goles decisivos que llevaron a México a los cuartos de final. Por eso y tantas otras cosas más, es uno de los talentos más queridos que Jalisco ha dado a México.

Todo este legado ha sido condensado por Fernando Quirarte en las letras, en el libro "Bendito Fútbol", una rememoración de la vida, de la lucha y del esfuerzo, de los retos y dificultades, de los claroscuros que Fernando Quirarte, como todos, ha tenido que atravesar. No es solo un libro de recuerdos en la cancha, sino un recorrido por sus glorias y grandezas, la dicha y el dolor: su lado más humano, el cual el goleador jalisciense compartió desde Palacio de Gobierno, en un emotivo homenaje en el que estuvieron presentes autoridades, figuras del deporte mexicano, y familiares.

"La idea de este libro nació durante la pandemia. En ese tiempo de pausa y reflexión surgió el deseo de dejar por escrito mi historia, y gracias al apoyo constante de mi familia, hace poco más de un año decidimos hacerlo realidad", dijo Fernando Quirarte. "Escribir 'Bendito Fútbol' fue un proceso muy íntimo, lleno de recuerdos, emociones y aprendizajes. Cada capítulo me permitió revivir momentos que marcaron mi vida: mis inicios, mis triunfos, mis derrotas y, sobre todo, mi gratitud hacia todo lo que el fútbol me ha dado. A mis compañeros de equipo, que hay varios aquí, con quienes compartí alegrías, retos y anécdotas que jamás olvidaré. A los entrenadores y directivos que fueron pieza clave en mi carrera, que confiaron en mí y me dieron la oportunidad de representar a México en un mundial, una experiencia que cambió mi vida para siempre".

Fernando Quirarte agradeció también a la afición, todos esos amantes del fútbol que lo han acompañado desde siempre en las tribunas, en sus buenos momentos, y también en los más difíciles. Recordó sus primeros días, cuando era un joven entusiasta que tomaba el camión para ir al Club Guadalajara, persignándose antes de cada entrenamiento frente al Sagrado Corazón, dedicándole la fe. Es por eso que el libro se llama "Bendito Fútbol", porque el fútbol se lo ha dado todo: "una carrera, una familia, una identidad y recuerdos que llevaré siempre conmigo", dijo el futbolista, y reconoció que espera que el libro sea una inspiración para todos aquellos jóvenes que también buscan formarse un destino en la cancha.

"Ojalá que los jóvenes que lean este libro encuentren en él una chispa de inspiración, que vean que los sueños sí se cumplen, pero no por casualidad: se logran con esfuerzo, pasión, disciplina y humildad. Que entiendan que nada llega sin trabajo, pero que cuando se hace con entrega, todo vale la pena", declaró.

En el evento estuvieron presentes Pablo Lemus, gobernador de Jalisco, Juan José Frangie, presidente municipal de Zapopan, y Mikel Arriola Peñalosa, Comisionado presidente de la Federación Mexicana de Fútbol. Pablo Lemus reconoció el legado grande del ídolo jalisciense, destacando que sitios como el Palacio de Gobierno no son solo para la política, sino para reconocer a las distintas personalidades importantes que han levantado el nombre de Jalisco, como lo ha hecho Quirarte en décadas de trayectoria.

"Generalmente se piensa que los recintos históricos se deben guardar para eventos de carácter político o diplomático. En el Palacio de Gobierno y en la antigua sede del poder legislativo del Estado de Jalisco, es un honor no solo presentar un libro, sino rendir un homenaje muy sentido a una de las figuras más importantes del fútbol mexicano y que en Jalisco atesoramos: Fernando Quirarte", dijo Lemus. "Rendir tributo a Fernando Quirarte es un gran orgullo para nosotros. Estos recintos no están hechos solo para los políticos, sino para nuestras grandes figuras".

"Hoy poder rendirte este tributo es muy significativo. Creo que lo que Fernando ha logrado se basa en tres condiciones: disciplina, pasión y perseverancia. Fernando nunca se ha cansado. quiero decirle a la comunidad futbolística que debemos mantenernos unidos. Este país no necesita más polarización, no necesita más división. Lo que necesita es que nos unamos, que nos abracemos todos y que trabajemos por un México mejor. La comunidad futbolística es fundamental porque son ídolos nacionales. Si seguimos ayudando en este clima de paz política, con visión de desarrollo, cordialidad y armonía, construiremos el país que merecemos.Me siento muy orgulloso de Fernando Quirarte, de su trayectoria, de su familia, y hoy, con mucha admiración, te hacemos este gran homenaje desde Jalisco por toda tu trayectoria", dijo el gobernador.

Sentimientos similares compartió Mikel Arriola Peñalosa, quien estuvo presente en aquel partido legendario de 1986 en el que Quirarte hizo historia, y que lo reconoce como un ídolo vivo.

"Fernando es uno de los hombres universales de nuestro fútbol, que ha construido liga, ha construido selección y ha dado resultados. Yo estaba en ese estadio -en 1896- cuando tenía 11 años de edad, y Fernando hizo vibrar al país. Me recordó una frase de un expresidente de la Federación Mexicana de Fútbol, que afortunadamente vive, y que era presidente de la Federación cuando el Mundial. Don Rafael del Castillo dijo: “Fernando no solo tiene bien puesta la camiseta, la tiene cosida al corazón.” Y creo que hoy, que enfrentamos un mundial en circunstancias muy parecidas, tenemos que voltear a ver el modelo de jugador de Fernando Quirarte", dijo.

"Bendito Fútbol" ya se encuentra disponible en librerías. Es un libro para todos, no solo para amantes del fútbol. Una historia de victorias y de derrotas, de lucha, valentía y esperanza, en las letras de uno de los talentos mas grandes que Jalisco ha dado al mundo.

