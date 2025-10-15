Andrea Gómez fue una de las paratletas más destacadas de la delegación jalisciense en la Paralimpiada Nacional 2025. Con cuatro medallas de oro en la disciplina de atletismo, no hubo ninguna otra deportista que pudiera alcanzar su determinación, velocidad y tenacidad.

La originaria de Jalisco cuenta con una malformación congénita que impidió el correcto desarrollo de su brazo derecho. Se integró al equipo de atletismo en el 2023 y, desde entonces, comenzó a sobresalir hasta convertirse en una deportista ganadora.

"Viví esta edición con muchas emociones porque tenía expectativas muy altas, la verdad. Tuve una preparación muy larga que me motivaba y me hacía sentir confiada de que iba por las cuatro medallas de oro. Obviamente, hubo algunas emociones desde, estrés, frustración, nervios, como todo, pero creo que fue muy bonito el saber que logré, otra vez, por segunda ocasión, ganar cuatro medallas de oro en la Paralimpiada Nacional".

"Yo siempre he hecho deporte, entonces, el atletismo para mí es una disciplina muy bonita y una oportunidad muy reconfortante. Me incorporé al equipo de atletismo en 2023 y, desde ese primer año, cuando fueron mis primeros paranacionales, obtuve tres medallas de plata, las cuales me motivaron a dar más. En el 2024, gané las cuatro medallas de oro, y ahora, en el 2025, logré el mismo resultado", señaló la deportista.

Para Andrea, el techo es aún más alto, ya que reconoce querer competir en un evento internacional para continuar representando a Jalisco, algo que asegura ha llenado su corazón por el orgullo que le genera.

"Espero poder clasificar a algo más grande, por ejemplo, a una competencia internacional. Se vienen los Grand Prix que, si no me equivoco, el calendario lo lanzan por el mes de enero, y las competencias más o menos empiezan entre abril-mayo. Entonces, quiero ir a, por lo menos, dos competencias internacionales."

"Representar a Jalisco es una emoción muy linda y es un orgullo. Creo que ser parte de una selección así de fuerte, una selección que impone, ha llenado mucho mi corazón, y estoy muy feliz", expresó Gómez.

