Buen Fin 2025: ¿Cuál será el horario en tiendas Liverpool?

Liverpool es una de las tiendas que participa en el Buen Fin, un evento comercial realizado en México desde el año 2011 que busca presentar mejores oportunidades de consumo, además de fomentar la economía de la nación.

En la edición del 2025, la cadena de tiendas departamentales adelantó que tendrá descuentos significativos en una amplia gama de productos de diversos departamentos.

En este escenario, los clientes del almacén se preguntan si habrá un horario especial en los puntos físicos de venta.

Te puede interesar: Peso mexicano TRIUNFA ante el dólar al inicio de la jornada

¿Cuál será el horario en Liverpool por el Buen Fin 2025?

El Buen Fin 2025 se llevará a cabo del jueves 13 al lunes 17 de noviembre, según lo anunciado por la Secretaría de Economía (SE).

En este escenario, a través de su sitio web, Liverpool notificó a sus clientes que durante el periodo del evento sus tiendas mantendrán el horario regular, es decir, de 11:00 de la mañana a 9:00 de la noche. Sin embargo, anticipó que algunas sucursales sí tendrán horarios especiales, aunque estos serán anunciados poco antes del evento.

El comercio recordó que las ofertas estarán disponibles en cualquier momento del día dentro de este periodo a través de la app Liverpool Pocket o en liverpool.com.mx.

¿Qué ofertas tendrá Liverpool por el Buen Fin?

Las promociones del Buen Fin en Liverpool son la oportunidad perfecta para adquirir bienes y artículos de todo tipo: electrónica, línea blanca, ropa de mujer, hombre y niños, juguetería, accesorios, joyería, belleza, muebles y todo lo que se requiere para el hogar.

Las promociones específicas serán anunciadas en las redes sociales y canales oficiales de Liverpool el día de inicio del Buen Fin 2025. En este escenario, la tienda recomendó a sus clientes estar al pendiente.

Asimismo, recordó que habrá promociones especiales para aquellos usuarios que cuenten con tarjetas Liverpool y demás tarjetas bancarias.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

MB

