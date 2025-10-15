Para Jalisco, no hay mayor desafío que superarse a sí mismo en cada edición de la Paralimpiada Nacional y, en este 2025, los atletas auriazules no solo consiguieron el título de campeón por vigésimo año consecutivo, sino que, además, rompieron su propio récord de medallas de oro al rebasar la marca de 231 que se logró en 2022, alcanzando las 282 preseas doradas para posicionarse como la principal selección a vencer en todo México .

Con el principal motivo de reconocer a los deportistas que estuvieron compitiendo durante 20 días en Aguascalientes, sede de la Paralimpiada Nacional 2025, este miércoles el Gobernador de Jalisco, Pablo Lemus , recibió en Casa Jalisco a la delegación auriazul para realizarle una distinción por el éxito cosechado en el evento multidisciplinario.

“ A través de los años, en Jalisco nos hemos puesto de acuerdo en que el deporte es prioridad en nuestro estado. Hemos tenido muchos eventos deportivos que nos han ayudado a consolidar un modelo que es ejemplo, no solamente en México, sino a nivel internacional, y no tiene que ver con un partido político, tiene que ver con un modelo que hemos apoyado con responsabilidad .”

“ Ojo, los logros a lo largo de estos 20 años en los que han sido campeones y campeonas de manera ininterrumpida lo han logrado ustedes [los paratletas] no ha sido el gobierno. Solo dejo algo muy claro: el gobierno pone los medios, pero las conquistas, los campeonatos y los éxitos son de los deportistas ”, manifestó el mandatario.

Manteniendo el compromiso con los atletas de deporte adaptado, el gobernador también aprovechó para dar a conocer que el siguiente año se estará construyendo un Polideportivo en Puerto Vallarta con el objetivo de que se tenga un óptimo entrenamiento a nivel de mar para quienes lo necesitan.

“ El deporte jalisciense tiene que ser un referente mundial. A mediados del próximo año vamos a iniciar la construcción de un Polideportivo para atletas de deporte adaptado porque lo que queremos es un lugar de entrenamiento a nivel del mar, porque muchas veces los atletas van a competencias internacionales que son a nivel del mar y no se tiene esa preparación ”, señaló Lemus.

En la ceremonia de reconocimiento también estuvo presente Andrea Blanco, Coordinadora General Estratégica de Desarrollo Social , quien enalteció la labor de todas las personas que trabajan para fortalecer a la Selección de Jalisco, incluidos atletas, doctores, metodólogos, fisioterapeutas, etc.

“ 20 años lleva la Paralimpiada Nacional y en esos 20 años, Jalisco ha sido campeón. No ha habido ningún otro estado, ni siquiera, que se le pueda acercar y eso es gracias a ustedes los atletas en la manera en que representan al estado con esa disciplina, pasión y cabeza en alto. Pero también, es gracias al esfuerzo de sus familias, a todo el equipo de entrenadores, preparados físicos y toda la gente que está involucrada ”, comentó Blanco.

En total, la delegación jalisciense quedó en primer lugar de la Paralimpiada Nacional 2025 con 493 preseas, repartidas en 282 oros, 131 platas y 80 de bronce.

