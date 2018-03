Romano, sorprendido por su destitución de Atlas

Rubén Omar Romano no se explica su salida del Atlas. El estratega argentino aseguró que estaban planeando el torneo entrante, viendo cómo se trabajaría en pretemporada, y tras la derrota ante el Veracruz, el que lo hayan cesado lo tomó por sorpresa.

“Agradezco que me hayan tomado en cuenta, al final es la responsabilidad de uno. No sé cuáles son las circunstancias por las que salí".

Admitió el ahora ex timonel de los Zorros que sus números poco ayudan, que es el responsable de lo que sucedió desde la Jornada 4 a la fecha, pero no le dieron tiempo ni siquiera de sentarse a platicar, simplemente le dijeron que se terminaba la relación laboral, pero no culpó a la directiva, sino a su determinación de aceptar dirigir a los rojinegros por tercera ocasión.

“Soy responsable porque tenía dos años descansando, quería volver a aparecer. Llegué con la intención de sacarme la espina que traía de la segunda ocasión que dirigí al equipo y por supuesto que me sorprendió por la planeación que se tenía ya. El equipo perdió, pero no porque no jugara a nada, porque se entregaron siempre”.

El ex rojinegro puntualizó que por los números no tiene nada que discutir, ahí están los puntos que se ganaron, que se perdieron y obvio que cuando se está jugando una institución la permanencia busca a toda costa revertir todo, pero no cuando ya se tienen charlas apuntando a una planeación seria.

“Agradezco que me hayan tomado en cuenta, al final es la responsabilidad de uno. No sé cuáles son las circunstancias por las que salí. Hablé toda la semana del armado, pretemporada, de jugadores y no sé la verdad qué pasó”.

Romano lamentó que las circunstancias que vive el club, con la presión del descenso, no se le pueda dar aparición a muchos jugadores jóvenes que hay, y tenían claro en la dirigencia que para el campeonato entrante irían por cinco jugadores que fueran refuerzos para ser protagonista en el Apertura.

“Me comprometí con la gente que me encontraba en la calle que haría todo lo posible por sacar al equipo del descenso, porque el campeonato entrante buscaríamos ir por el título. Quiero aclarar que a mí no me avisaron ayer (domingo), es mentira”, finalizó el argentino.

Y la tercera no fue la vencida

Si bien dicen que las segundas partes nunca son buenas, la relación entre Rubén Omar Romano y Atlas ha venido a demostrar que también las terceras oportunidades pueden resultar fallidas.

Ayer los Zorros anunciaron que Romano ya no sería más su técnico. Su tercera etapa como estratega del Atlas terminó luego de que disputara un total de nueve juegos de Liga de los cuales sólo pudo ganar dos, y hoy están sólo ocho puntos arriba del último lugar en la lucha por no descender, el Veracruz.

En la Copa MX su situación no fue diferente al ser eliminados en los Octavos de Final por Necaxa. Por todo lo anterior, el club rojinegro expresó lo siguiente en un escueto comunicado difundido en sus redes sociales.

“Atlas FC informa que tras valorar el rendimiento del primer equipo, en donde los resultados deportivos de las últimas semanas quedaron distantes de las expectativas establecidas, se determinó poner fin a la relación laboral con el Sr. Rubén Omar Romano, a quien le deseamos éxito en sus proyectos a futuro”.

“Asimismo, comunicamos que para lo que resta del Torneo Clausura 2018, el cargo de director técnico, de manera interina, será ocupado por el Sr. Gerardo Espinoza Ahumada, quien fungía como auxiliar técnico. Gerardo es un hombre institucional y trabajará arduamente en recomponer el camino del equipo”, finalizó el comunicado.

Romano llegó al Atlas a finales de enero pasado. El argentino vino a relevar a un técnico como José Guadalupe Cruz, quien consiguió 70 puntos para los Zorros durante los tres torneos que dirigió de inicio a fin. Ahora, tras casi dos meses de haber contratado a Romano, el tiempo no le dio la razón a la directiva rojinegra.

Instrucciones. Romano con Vigón, ante Puebla. EL INFORMADOR

NÚMEROS DE ROMANO EN SUS TRES ETAPAS

Clausura 2018

JUEGOS GANADOS EMPATADOS PERDIDOS 9 2 1 6

Apertura 2011

JUEGOS GANADOS EMPATADOS PERDIDOS 9 1 2 6

Apertura 2007

JUEGOS GANADOS EMPATADOS PERDIDOS 5 0 1 4

Clausura 2007

JUEGOS GANADOS EMPATADOS PERDIDOS 18 7 5 6

Apertura 2006

JUEGOS GANADOS EMPATADOS PERDIDOS 16 6 6 4

ASÍ DEJARON AL ATLAS EN EL COCIENTE

Rubén Omar Romano

J12 Atlas 108 Pts. 1.1134 J12 Veracruz 100 Pts 1.0309

"Profe" Cruz

J3 Atlas 101 Pts. 1.1477 J3 Veracruz 89 Pts 1.0114

MALOS TORNEOS DE ZORROS HASTA LA JORNADA 12

TORNEO PUNTOS Apertura 2002 12 Apertura 2003 12 Clausura 2005 6 Apertura 2007 8 Apertura 2008 12 Apertura 2010 8 Apertura 2011 7 Clausura 2012 12 Apertura 2012 11 Apertura 2013 8 Clausura 2016 9 Clausura 2018 7

EL APUNTE

Para terminar con dignidad

A los rojinegros sólo les restan cinco partidos para intentar no quemarse con el descenso. En la Jornada 13 reciben al líder Santos, en la 14 visitan a Xolos, en la Fecha 15 serán anfitriones del Querétaro, en la 16 juegan el Clásico Tapatío en el Estadio Jalisco, y cierran la 17 de visita en Pachuca.

De pesadilla. El Clausura 2005 fue un torneo para el olvido. MEXSPORT

PEORES TORNEOS DE LOS ROJINEGROS ESTE SIGLO