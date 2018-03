Arbitraje falla para darle emoción al torneo, afirma Romano

Notablemente molesto por el arbitraje de Marco Antonio Ortiz durante el juego entre Veracruz y Atlas, Rubén Omar Romano, director técnico de los Zorros, no tuvo empacho para señalar que el silbante prefirió no marcar un penal a favor de los rojinegros sólo para darle emoción al desenlace de la lucha por no descender.

"Muchas cosas pasan por mi cabeza, que quieren darle más emoción al campeonato para que termine más apretado, no sé. La realidad es que es muy clara la mano y que no la marcaron, eso nos dejaba a nosotros con la posibilidad de empatar el partido".

"A este tipo de partidos tienen que venir otros árbitros. No dudo de su capacidad, pero lamentablemente hay que poner a algunos con mucha más experiencia", expresó el timonel rojinegro.

La molestia de Rubén Omar Romano se debe a que José Rivas, zaguero de Veracruz, cometió una mano dentro del área jarocha en tiempo de compensación, acto que de sentenciarse con la pena máxima, habría sido una posibilidad inmejorable para que los Zorros empataran el marcador a dos goles.

Por desgracia para los Zorros, el silbante no decretó el penalti y justo después los Tiburones marcaron el 3-1 que sentenció el encuentro en el Puerto. Ahora, con 15 puntos por disputarse en este Clausura, Veracruz está a ocho unidades del Atlas en la tabla porcentual.

GC