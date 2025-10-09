Barcelona interesado en Gilberto Mora, esto es lo que se sabe

Gilberto Mora, centrocampista de Xolos de Tijuana y de la Selección Mexicana Sub-20, está teniendo una actuación exitosa en la Copa Mundial Sub-20 este 2025 desde Chile gracias a sus destacadas jugadas dentro de la cancha. Su presencia habría sido tan notoria en lo que va de la competencia que se presume que el Futbol Club Barcelona ya tuvo acercamiento con la representante del originario de Chiapas.

Después de la victoria en el partido contra el anfitrión del torneo en los Octavos de Final, México obtuvo el pase a la siguiente ronda, a Cuartos de Final, donde se enfrentará contra Argentina este próximo sábado 11 de octubre en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos.

Buena parte del avance del Tri en esta competencia organizada por la Federación Internacional de Futbol (FIFA) se debe a la presencia en cancha del joven Gilberto Mora, tan es así que equipos de Europa, como Barcelona, podrían estar tras el mexicano para que pertenezca a sus alineaciones.

Barcelona podría integrar a Mora en su equipo

Según información exclusiva del periodista deportivo César Luis Merlo , Gilberto Mora despertó el interés de los cazatalentos del club español, quienes se habrían acercado con la representante del centrocampista, Rafaela Pimenta , para cuestionarle el futuro y las aspiraciones profesionales del joven jugador de Tijuana.

Gilberto Mora tiene 16 años —cumple apenas 17 en unos días—. Su edad se convierte en un impedimento legal para que algún club europeo lo pueda contratar y sacar de México para jugar en su equipo y, debido a que todavía no forma parte del mercado de jugadores, el joven jugador de la selección Mexicana Sub-20 todavía no cuenta con precio de salida para que algún club pueda acercarse a él con fines comerciales.

El centrocampista podrá salir de la República Mexicana hacia otro país una vez que haya cumplido los 18 años, según lo estipula el reglamento de la FIFA, que tiene como objetivo erradicar lo que considera " trabajo infantil ".

