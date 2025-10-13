La Selección de Cabo Verde hizo historia este lunes 13 de octubre y disputará por primera vez una Copa del Mundo de futbol, tras certificar este lunes su clasificación para el Mundial 2026 al imponerse por 3-0 a Esuatini.

El marcador no reflejó las numerosas dificultades que el conjunto caboverdiano pasó en la primera parte para encontrar la más mínima rendija en el tupido entramado defensivo que dispuso Esuatini.

Cada vez que los dirigidos por Bubista lograron romper la defensa rival, se encontraron con la imponente figura del portero visitante, Khanyakwezwe Shabalala, quien respondió con oficio y seguridad ante cada intento de los atacantes locales.

El panorama cambió por completo a los tres minutos de la segunda mitad, cuando Dailon Livramento derribó definitivamente el "muro" suazi, tras aprovechar un balón suelto en el interior del área.

El delantero del Casa Pia portugués, que ya anotó el pasado mes de septiembre el gol de la victoria (1-0) sobre Camerún, volvió a demostrar su viveza tras rematar a las redes (1-0) un balón centrado por "Yannick" Semedo que la zaga visitante no acertó a despejar.

El gol pareció liberar definitivamente a Cabo Verde que, cuatro minutos más tarde, en el 52, pudo doblar su ventaja en un remate de Jamiro Monteiro que se estrelló en el larguero.

Pero nada ni nadie pudo impedir que los de Bubista, que ya en la pasada Copa de África se quedaron a las puertas de las semifinales tras caer ante Sudáfrica en la tanda de penaltis en los cuartos de final, sentenciaran definitivamente la victoria.

La rúbrica llevó la firma de Willy Semedo, delantero del Omonia chipriota, que estableció a los 54 minutos el 2-0 al remachar a las redes un balón cabeceado por Diney Borges tras un nuevo centro desde la derecha de "Yannick" Semedo.

El defensa Stopiez se encargó de redondear el marcador para los "tiburones azules" al anotar, al minuto 91, el gol definitivo del 3-0, con el que Cabo Verde selló su clasificación al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026.

Una auténtica gesta celebrada por los 15 mil espectadores que llenaron el Estadio Nacional de Praia, quienes, al igual que el resto del país, disfrutaron desde el mediodía de una jornada festiva. El gobierno decretó este día como feriado nacional para que toda Cabo Verde pudiera vivir y celebrar un momento histórico.

