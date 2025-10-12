La Selección Mexicana llevó a cabo su penúltimo entrenamiento previo al duelo ante Ecuador en las instalaciones de la Academia AGA, casa de los rojinegros del Atlas, y uno de los más sorprendidos por la calidad del recinto fue Rafael Márquez, auxiliar técnico de Javier Aguirre. El ex capitán del Tricolor y leyenda del conjunto tapatío elogió la infraestructura y el diseño del complejo, destacando que está a la altura de los mejores del país.

“Impresionados con las instalaciones, unas magníficas instalaciones que tienen todo lo necesario. Administrativamente también está muy bien, y más allá de eso, el diseño es increíble. Es algo lindo, que un club como Atlas lo merece”, señaló Márquez tras la práctica del combinado nacional.

El michoacano, quien vive su primera experiencia en un cuerpo técnico de Selección Mayor, subrayó la importancia de contar con espacios modernos y funcionales para potenciar el rendimiento de los jugadores. “Ahora que me toca ser entrenador, la idea es sacar lo máximo de cada jugador. Con todas estas herramientas, el futbolista viene con gusto a entrenar, a pasar el día, y eso ayuda mucho al trabajo del cuerpo técnico”, apuntó.

Márquez recordó con cariño su paso por Atlas, donde debutó como profesional, y aseguró que volver al club que lo formó siempre le genera una emoción especial. “Muchos recuerdos, muy agradecido por la oportunidad que me dio este club. El cariño que le tengo es enorme. Toda mi vida seré rojinegro. Volver y ver a los chicos de la cantera me hace recordar todo mi proceso, lo difícil que fue, pero también lo mucho que me ayudó”, confesó.

El Tri se mantendrá concentrado en Guadalajara hasta el martes, cuando enfrente a Ecuador en el Estadio Akron, cerrando así su actividad en esta Fecha FIFA.

SV