Los Seattle Mariners dieron ayer el primer golpe en la Serie de Campeonato de la Liga Americana de la MLB tras vencer 3-1 a los Toronto Blue Jays en el Rogers Centre y hoy lunes 13 de octubre iniciará la final del viejo circuito con el choque entre Dodgers de Los Ángeles y Brewers de Milwaukee. Por si te interesa, te decimos dónde ver los juegos en vivo.

El duelo monticular en Toronto lo protagonizarán Logan Gilbert por Seattle y Trey Yesavage por los locales en duelo de abridores diestros. Ambos presumen marca de 1-0 en esta Postemporada y en el caso de Yesavage, de tan solo 22 años, presume una efectividad impecable en 5.1 entras de labor.

Del otro lado, Los Angeles Dodgers, campeones de la última edición de la Serie Mundial, saldrán con Blake Snell como su serpentinero abridor, mientras los Brewers vivirán un día de bullpen tras una extensa serie de cinco juegos ante los Cubs de Chicago que culminó el sábado por la noche.

EN VIVO, horario y dónde ver los juegos de MLB de HOY 13 de octubre

Los juegos de hoy de la MLB se transmiten a través de televisión de paga y por streaming.

Seattle vs Toronto

Hora: 15:03 horas (centro de México)

Transmisión: Fox, Caliente.TV y MLB.TV

Dodgers vs Milwaukee

Hora: 18:08 horas (centro de México)

Transmisión: ESPN, Disney+ y MLB.TV

