A un año de su retiro definitivo, Mariana “Barby” Juárez regresa al ring esta noche para defender el campeonato Plata de peso supergallo del Consejo Mundial de Boxeo (CMB). Su rival será la japonesa Tomomi Takano, en una velada que se celebrará en la Unidad Deportiva Cuauhtémoc, en Naucalpan.

Durante la ceremonia de pesaje, Juárez registró 121.3 libras (55 kg), mientras que Takano marcó 118 (53.52 kg), cumpliendo ambas con los requisitos de la categoría.

“Me preparé para ganar, mañana salimos con la mano en alto”, aseguró la boxeadora mexicana, quien adelantó que esta será su última pelea en un recinto cerrado. Su objetivo es despedirse el próximo año con una función especial en el Monumento a la Revolución.

El combate estelar será transmitido por TUDN y Canal 5, a partir de las 23:00 horas.

Regresa el Alacrán Berchelt

En otra sede, Miguel “Alacrán” Berchelt buscará demostrar que aún tiene pólvora en los puños. El excampeón mundial subirá al cuadrilátero en Altamira, Tamaulipas, para enfrentar al venezolano Edixon Pérez, en una pelea sin título en disputa, pero clave para su intento de regresar a los reflectores del boxeo internacional.

Ambos boxeadores superaron el límite de la división ligera al marcar 136.7 libras (62 kg) en el pesaje. Al no haber campeonato de por medio, el combate se llevará a cabo sin contratiempos.

Desde su dura derrota ante Óscar Valdez en 2021 —cuando perdió el cetro superpluma del CMB— Berchelt no ha vuelto a brillar. La enfermedad de COVID que sufrió durante la pandemia, sumada al nocaut recibido, han sido factores que mermaron su rendimiento. Su desempeño en la pelea que siguió, ante Jeremia Nakathila, no fue bueno, y desde entonces ha enfrentado a rivales de menor calibre, como Diego Alberto Ruiz, Jeremy Triana y Mauro Parouene, a quienes logró vencer.

La pelea de esta noche representa otro paso en su proceso de recuperación boxística.

La transmisión estará a cargo de Box Azteca por Canal 7, también a las 23:00 horas.

