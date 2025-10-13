La Selección de Ecuador continúa su preparación rumbo al Mundial de 2026 y este martes enfrentará a México en el Estadio AKRON de Guadalajara. En la antesala del compromiso, el delantero Enner Valencia, referente del combinado sudamericano y jugador de los Tuzos del Pachuca , habló sobre la importancia de este partido, al que calificó como una prueba de alto nivel para ambos equipos.

“ Gracias a Dios estoy bien, hemos llegado bien a México para lo que será este gran partido. Sabemos que México tiene jugadores de mucha calidad, por eso debemos estar preparados y hacer un buen juego. Tanto ellos como nosotros ya estamos clasificados al Mundial, así que estos partidos sirven para afinar detalles y llegar lo mejor posible a 2026 ”, comentó el goleador ecuatoriano.

Valencia reconoció que Ecuador busca mejorar ciertos aspectos tras su reciente duelo ante Estados Unidos. “ Tenemos que detener un poco más la pelota, jugar a nuestro ritmo. Contra Estados Unidos perdimos eso, ahora debemos prepararnos para un partido totalmente diferente ”, explicó.

El atacante, que ha sido uno de los líderes del proceso ecuatoriano, destacó también el valor del trabajo colectivo y el crecimiento del grupo. “ Somos un equipo joven, pero fuerte. Hemos sentido el apoyo de nuestra gente y eso nos impulsa a seguir mejorando. Las críticas son parte del futbol: si ganas o pierdes, siempre habrá comentarios, lo importante es mantenernos unidos ”, expresó.

Para Valencia, medirse al Tricolor en el Estadio AKRON representa una oportunidad de alto nivel competitivo. “ México es una selección muy respetada a nivel mundial. Este tipo de partidos nos ayudan a prepararnos con seriedad, con intensidad, y a medirnos ante rivales que también buscarán llegar fuertes al Mundial ”, concluyó el atacante de los Tuzos.

Enner Valencia destaca el valor del duelo ante México.

