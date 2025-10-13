Beccacece destaca el reto ante México en el Estadio AKRON

La Selección de Ecuador cerró este lunes su preparación para enfrentar a México en el Estadio AKRON, y su técnico, Sebastián Beccacece, dejó claro que el duelo ante el Tricolor está lejos de ser un simple amistoso. En zona mixta, en la cancha del Estadio Jalisco, el estratega argentino de 44 años habló con entusiasmo sobre la exigencia que representa medirse a los dirigidos por Javier Aguirre en un escenario con lleno total.

“ México es un rival con un gran poderío para construir, muy técnico, comprometido y con identidad. Siempre ha sido un equipo resistente, con una propuesta futbolística sólida. Va a ser un partido lindo, con un ambiente exigente, y eso es lo que buscamos: que se parezca a los partidos clasificatorios o de Mundial ”, señaló el exentrenador de Defensa y Justicia.

Con el compromiso frente a México, el timonel espera medir la madurez de su escuadra y seguir fortaleciendo su idea de juego: “ Queremos competir con entereza, con grandeza y convicción. Este tipo de partidos nos preparan para lo que viene, y eso es lo más valioso ”.

Previo al encuentro, el combinado ecuatoriano entrenó en la cancha del Estadio Jalisco, donde Beccacece aprovechó para ajustar detalles tácticos. Confirmó que todos los jugadores están disponibles, incluido Pervis Estupiñán, quien había sufrido un golpe en días anteriores en su partido ante Estados Unidos en Austin.

El técnico sudamericano también valoró el crecimiento colectivo de su equipo, que viene de un intenso partido ante el equipo de las Barras y las Estrellas.

“ Fue uno de los juegos de mayor exigencia física e intensidad. Me gustó cómo los jóvenes asumieron el reto, compitieron con carácter, y eso habla de un grupo que entiende lo que significa ponerse esta camiseta ”, comentó.

Beccacece reconoció que Ecuador atraviesa una etapa de consolidación, pero destacó la actitud de sus futbolistas. “ Es una selección joven, con mucho presente y más futuro. Me encanta que vayamos naturalizando la exigencia, pero también hay que disfrutar lo que estos chicos están haciendo. No es sencillo, venimos de un proceso que ha cambiado mucho en un año y medio: hoy hay otra energía y conexión con la gente ”, apuntó.

Beccacece destaca el reto ante México en el Estadio AKRON. EL INFORMADOR

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

FF