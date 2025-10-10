Se encienden las alarmas

Al zapopano Oscar "Chololo" Larios, ex campeón mundial súper gallo y pluma CMB, tras perder el encuentro con el filipino Manny Pacquiao, le preguntaron si ya había decidido qué seguiría en su carrera. Respondió, "a la obra, o a la otra", no sabía aún si regresaba a su oficio de albañilería, o continuaba en el boxeo. Su asesor, Rafael "La Cobra" Mendoza, confió que el boxeador tenía miedo de retirarse "porque no sabe hacer otra cosa". Larios colgó los guantes, es maestro de boxeo.

Boxeadores que ya no deben exponer su integridad física, pero que no se retiran porque no saben hacer otra cosa, o "porque no pueden dejar de escuchar los aplausos del público", dijo el ex presidente del CMB, José Sulaimán. Juan Francisco "Gallo" Estrada, Óscar Valdez, Miguel Berchelt, son ejemplo de púgiles que ya no deben continuar en la actividad profesional. Un round más, un segundo más en la disputa de un encuentro, puede ser el momento para que se dé un hecho que lamentar.

Juan Francisco "Gallo" Estrada, fue muy estropeado por Jesse Rodríguez en Phoenix, en junio de 2024. El originario de Puerto Peñasco, Sonora, al finalizar la fea reprimenda, debió anunciar que terminaba su era profesional. Ya lo había ganado todo, derrotó a los mejores adversarios de la categoría mosca y súpermosca, Brian Viloria, Carlos Cuadras, Román "Chocolatito" González, Wisaksil Wangek, puro general de división, encuentros de altísima calidad. El "Gallo" , después de Juan Manuel Márquez, debe ser considerado el más reciente boxeador completo que ha dado México.

Óscar Valdez creyó, como varios exponentes, que con el Canelo Team, se convertiría en un fuera de serie. Las dos palizas que le aplicó Emanuel "Vaquero" Navarrete, comprobaron, por enésima vez, que la mejor esquina del mundo de Saúl Alvarez, no ha sido otra cosa que decoración. Nacido en Nogales, Sonora, Valdez también debió decidir después del primer enfrentamiento con "Vaquero", que boxísticamente ya no tenía más, que nada le enseñaron en el Canelo Team, que podría perder gran porcentaje de su capacidad física si se empeñaba en continuar en los cuadriláteros. Pero Oscar Valdez no cuelga los guantes, cree que las mejores oportunidades aún están por venir.

Alarmas encendidas, Miguel Berchelt, vuelve al ring, enfrentará a Edixon Pérez en la UAT, en Reynosa, Tamaulipas, este sábado. Tras el estremecedor nocaut que le propinó Óscar Valdez, Berchelt ya no fue el mismo. Un año después de perder con el oriundo de Nogales, el meridense enfrentó a Jeremia Nakathila, se observó lento, torpe, sin coordinación en sus movimientos. Perdió. Estaba claro que el muchacho no debía continuar en el boxeo profesional. En sus siguientes enfrentamientos ha exhibido que algo anda mal en su salud. Debe colgar los guantes, es la mejor decisión, ofrece muchas facilidades, es vulnerable... Y por ahí estaré atisbando.