La Selección Mexicana regresará a Guadalajara este martes para disputar un encuentro amistoso correspondiente a la Fecha FIFA de octubre, en el que enfrentará a su similar de Ecuador.

El Tricolor vuelve a territorio tapatío después del éxito obtenido en su última presentación, en octubre del año pasado, cuando se impuso ante la Selección de Estados Unidos.

El partido de este martes traerá consigo algunas novedades. El Gobierno del Estado y de Zapopan han implementado diversos ajustes en preparación para los encuentros que Guadalajara albergará como sede del Mundial de 2026.

Como parte de las medidas prioritarias, el comité organizador y personal de la FIFA pondrán en marcha un nuevo sistema de transporte, el cual se pretende utilizar también en los juegos de repechaje de marzo y durante la Copa del Mundo.

Este duelo del 14 de octubre servirá como ensayo para la logística de seguridad que se aplicará en 2026, por lo que el encuentro ante Ecuador será una prueba clave para el Estadio AKRON.

Implementarán el sistema “Park and Ride”

Una de las principales novedades para este compromiso será la implementación del sistema de transporte “Park and Ride”, el cual ya fue probado en el último partido de Chivas como local. Este esquema permitirá que los aficionados dejen su vehículo en puntos designados para luego ser trasladados al estadio.

Para el encuentro de este martes se habilitarán dos sitios: el estacionamiento “Titanes”, ubicado en el Parque Metropolitano, y el Auditorio Telmex. En ambos puntos habrá traslados de 17:00 a 19:00 horas, con el fin de evitar aglomeraciones en las inmediaciones del inmueble mundialista.

El retorno se realizará 30 minutos después de finalizado el encuentro. Los aficionados deberán reservar su lugar a través de la aplicación Parkit, ya que el servicio cuenta con cupo limitado.

La seguridad será prioridad

Con motivo del regreso de la Selección Mexicana, diversas dependencias estatales y municipales implementarán un operativo de seguridad sin precedentes. El pasado miércoles se llevó a cabo una capacitación enfocada en la logística que se utilizará durante la Copa del Mundo de 2026.

Aunque no se ha precisado el número de elementos que participarán, el operativo para el duelo entre México y Ecuador contará con la presencia de la Policía de Zapopan y de Guadalajara, así como de Protección Civil y Bomberos de Zapopan, la Policía del Estado, la Comisaría Vial y seguridad privada.

Se contempla la instalación de cinco filtros de revisión previos al ingreso del estadio, además de perímetros de vigilancia en los alrededores y en las principales vialidades de acceso.

