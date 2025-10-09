En medio de un panorama marcado por las lesiones que han afectado al representativo mexicano, el mediocampista del Toluca, Marcel Ruiz, se mostró entusiasmado por tener una nueva oportunidad de vestir la camiseta nacional y disputar el duelo amistoso frente a Colombia, programado para este sábado en Arlington, Texas, como parte de la preparación rumbo a la Copa del Mundo 2026.

El jugador de los Diablos Rojos reconoció la dificultad del rival, recordando que el conjunto cafetalero ya aseguró su presencia en el próximo Mundial y que llega con un plantel de jerarquía. “Es un rival muy complicado, que viene de una eliminatoria muy fuerte. Este tipo de partidos nos sirven mucho para medirnos y seguir mejorando”, señaló Ruiz.

Ante la ola de bajas por lesión que ha mermado al equipo de Javier “Vasco” Aguirre, el mediocampista consideró que el momento es ideal para que quienes están disponibles levanten la mano y demuestren su capacidad. “Así es el futbol, es cíclico. Faltan todavía muchos meses para el Mundial y pueden pasar muchas cosas, así que hay que aprovechar las oportunidades que se presentan y hacerlo de la mejor manera”, explicó.

Ruiz, quien ha tenido una destacada temporada con Toluca, afirmó sentirse pleno y en ritmo pese a la carga de partidos. “Contento, porque esto es lo que siempre quise, disputar estos encuentros y formar parte del proceso rumbo al Mundial”, comentó el jugador, quien se perfila como una de las apuestas jóvenes más consistentes del combinado nacional.

La alineación probable para México sería con Luis Ángel Malagón en la portería; línea defensiva con Jorge Sánchez, César Montes, Johan Vásquez y Jesús Gallardo; medio campo conformado por Erik Lira, Marcel Ruiz y Orbelín Pineda; y un tridente ofensivo con Hirving Lozano, César Huerta y Santiago Giménez.

Entre las ausencias más notables se encuentran Edson Álvarez, quien continúa en recuperación tras una lesión muscular, y Raúl Jiménez, descartado por molestias físicas. Rodrigo Huescas también quedó fuera por lesión.

El Tricolor ya se encuentra en Dallas, en donde afinará los últimos detalles de cara al compromiso ante Colombia en la casa de los Cowboys.

