Querétaro vs Atlas tendrá operativo especial de seguridad

El pasado 5 de marzo de 2022, se celebró el enfrentamiento entre Querétaro y Atlas correspondiente a la Jornada 9 del Torneo Clausura 2022 de la Liga MX en el Estadio La Corregidora.

Este partido se detuvo y, posteriormente, se suspendió después de que las barras de cada equipo se enfrentaran entre ellas e invadieran la cancha del estadio queretano. El suceso fue grabado por medios de televisión y también por los usuarios del estadio, quienes compartieron el horror de lo que estaba aconteciendo a través de redes sociales. En el material se evidenció a grupos de hombres agrediendo brutalmente a otras personas.

Según información oficial del gobierno de Querétaro, el saldo fue de 26 personas lesionadas y, supuestamente, ningún deceso.

El presidente ejecutivo de la Liga MX, Mikel Arriola, publicó un mensaje en sus redes sociales después de la tragedia: "Inadmisible y lamentable la violencia en el Estadio la Corregidora de Querétaro. [...] Se castigará ejemplarmente a los responsables por la ausencia de seguridad en el estadio. La seguridad de nuestros jugadores y afición es prioridad! Seguiremos informando", escribió el directivo.

Querétaro y Atlas se enfrentarán nuevamente en La Corregidora

Este domingo, los Gallos Blancos se enfrentarán de nueva cuenta contra los Zorros del Atlas en el juego correspondiente a la Jornada 5 del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX, como sucedió hace 3 años, en el mismo estadio queretano .

Ante la preocupación de que pueda suceder lo mismo que en 2022, el gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri González, anunció que se reforzarán las medidas de seguridad de La Corregidora.

El edil queretano subrayó que el acceso al estadio de las barras continuará prohibido y, además, se desplegará un operativo especial de seguridad que contará con la participación de distintas corporaciones.

" En Querétaro, pasamos un 5 de marzo de 2022 muy complicado, después de eso fuimos reconocidos como el estado más seguro del país, de la liga ". Puntualizó además que se está realizando un muy buen trabajo junto con Protección Civil y el nuevo dueño del equipo de los Gallos Blancos.

