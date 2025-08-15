Chivas en busca de confianza y redención ante Bravos

A Chivas se le presenta otra oportunidad de sacar provecho ante un conjunto que, en el papel, no debería complicársele, ya que este sábado 16 de agosto a las 17:07 horas reciben en el Estadio Akron a los Bravos de Juárez, un equipo sobre el que tienen un indiscutible dominio y el cual no gana en Liga MX desde marzo pasado.

Al Club Deportivo Guadalajara de Gabriel Milito les urge ganar confianza porque, si bien algunos resultados obtenidos no han reflejado su funcionamiento dentro de la cancha, lo cierto es que sus propios errores los han condenado a dejar ir puntos importantes. Penales en contra, fallas frente al arco y desconcentraciones provocaron que el Rebaño registre apenas una victoria y dos derrotas en el Apertura 2025.

Su siguiente compromiso parece ser asequible. Bravos no atraviesa por un buen momento, acumulan nueve juegos consecutivos sin conseguir los tres puntos en el circuito nacional y son penúltimos en la presente campaña con marca de dos derrotas y la misma cantidad de empates. Por si fuera poco, su delantera ha estado poco fina, puesto que acumulan dos anotaciones en este arranque.

Además, el Rebaño tiene una paternidad muy marcada sobre los fronterizos. Desde el Apertura 2019, torneo en el que Juárez hizo su debut en la Primera División, ambos conjuntos se han enfrentado en 12 ocasiones, y son los rojiblancos quienes dominan la rivalidad con siete triunfos, cuatro empates y una derrota.

La única victoria que los Bravos registran ante el Rebaño se dio en el Clausura 2021 como visitantes. No obstante, la última vez que pisaron el inmueble de Zapopan salieron vapuleados por un marcador de 5-0, la mayor goleada entre estas dos escuadras, gracias a las anotaciones de Armando González, Fernando Beltrán, Roberto Alvarado, Alan Mozo y Yael Padilla.

Sin embargo, en el actual torneo ya se ha visto con anterioridad que, para Chivas, no ha representado nada cuando los equipos a los que enfrenta registran una racha negativa. Ya que, le concedió una victoria al León de Eduardo Berizzo después de cinco partidos al hilo sin poder ganar y lo mismo pasó contra Santos el fin de semana pasado.

Guadalajara tratará de mantener el paso firme en casa, lugar en el que consiguieron las tres unidades que tienen en el Apertura 2025 y en el que no pierden desde la jornada 13 del torneo anterior.

Horario, fecha y transmisión

Sábado 16 de agosto

Chivas vs. Bravos de Juárez | 17:07 horas | Estadio AKRON

Transmisión: Prime Video

MF