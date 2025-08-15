Óscar Michel, el tapatío que se convirtió en el analista táctico del Real Madrid

El Real Madrid sumará a sus filas a otro mexicano después de diez años, luego de que el director técnico y analista tapatío, Óscar Michel, se unió al equipo de análisis táctico del conjunto “Merengue”.

El analista oriundo de Guadalajara inició su carrera en México y emigró a España en 2015 como parte de su formación, en donde, después de diez años de trabajar en las divisiones inferiores en el país ibérico, ahora formará parte del equipo de trabajo de Xabi Alonso.

Óscar es hermano de Luis Michel, arquero surgido en las fuerzas básicas de Chivas, quien defendió el arco del Guadalajara durante diez años. Por lo que ahora el apellido Michel seguirá teniendo representación en el futbol, pero en Valdebebas.

Sus inicios como entrenador se dieron en México con la Escuela de Futbol Pumas Guadalajara, en cuarta y quinta división, etapa en la que estuvo durante nueve meses. Posteriormente, ingresó en la Escuela Universitaria del Real Madrid en un máster en dirección de futbol.

En su estancia en Madrid, estuvo en la Escuela de Entrenadores de Futbol ACADEF en 2017 y Academia Hi Futbol, donde se graduó en los cursos superiores en análisis, scouting, entrenamiento y metodología en futbol, además de conseguir las licencias como entrenador UEFA.

Ya en el tema profesional en España, inició como analista táctico en el A. D. Alcorcón en tercera división; posteriormente, se sumó a las filas del UD San Sebastián de los Reyes en la segunda división B. A partir del 2018, tuvo una breve etapa con el Real Madrid Femenil y posteriormente con el conjunto del Getafe B.

Su etapa con el conjunto del Real Madrid inició en 2019, al formar parte del Departamento de Análisis Cantera, y después de tres años, nuevamente se unió al futbol femenil como analista táctico, puesto que dejó en junio del presente año para unirse al Real Madrid varonil.

Su salida del equipo femenil del conjunto “Merengue” se dio tras su destacado trabajo, por lo que, a petición del estratega del Real Madrid, Xabi Alonso, fue que Óscar Michel se unió a las filas del equipo varonil, como parte del equipo de analistas tácticos del equipo.

Ahora, con el inicio de la presente campaña en La Liga y la Champions League, el conjunto blanco tendrá de nueva cuenta un elemento mexicano en sus filas después de diez años, tras la salida de Javier Hernández del Real Madrid en 2015.

MF