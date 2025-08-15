El duelo Toluca vs Pumas se jugará este sábado como cierre del segundo día de actividades de la Jornada 5 (J5) del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX. En cancha estarán frente a frente el tercer lugar de la Tabla General ante el onceavo en la clasificación, por lo que se espera un choque intenso. En caso de que necesites los datos, te dejamos el horario, los canales para verlo en vivo y las estadísticas más recientes de ambos conjuntos.

El campeón Toluca regresa a casa luego de que en su último juego en el Estadio Nemesio Diez cayó ante Tigres.

Ahora, los Diablos Rojos recibirán a otros felinos, cuando Pumas se dirija a la capital mexiquense para buscar sumar puntos.

El equipo choricero ha arrancado de buena forma el Apertura 2025, pues tras cuatro jornadas se ubica en la tercera posición general con 9 puntos, resultado de tres victorias y una derrota, que los deja por ahora solo debajo de Pachuca y Tigres.

Por su parte, Pumas está de cabizbajo, pues el flojo arranque que han tenido complica su lugar en la tabla general, ubicándolos en la en el puesto 11 con solo 4 unidades.

El partido de la J5 del Apertura 2025 se disputará este sábado 16 de agosto a las 21:10 horas en el Estadio Nemesio Diez de la ciudad de Toluca, Estado de México. Los aficionados podrán seguir la transmisión en vivo a través de televisión abierta, restringida y por streaming.

Dónde ver EN VIVO el partido de J5 Toluca vs Pumas

Fecha y hora: Sábado 16 de agosto, 21:10 horas

Sábado 16 de agosto, 21:10 horas Estadio: Nemesio Diez, Toluca, Estado de México

Nemesio Diez, Toluca, Estado de México Transmisión (canales para ver en vivo): TUDN, ViX Premium, Caliente TV, Tubi, FOX, Canal 5, Azteca 7

