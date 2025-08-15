Atlas presenta a Diego Cocca: "Vengo con el mayor compromiso y alegría, estoy en mi casa con mi gente"

El director técnico argentino, Diego Cocca, fue presentado la mañana de este viernes 15 de agosto como el nuevo estratega del Atlas, en la que será su segunda etapa al frente del conjunto rojinegro, asegurando que toma el reto con una gran responsabilidad y compromiso ante el momento que vive el equipo.

"Soy consciente, y lo tomo con muchísima responsabilidad, del momento, y que todo ha ayudado a que, en la parte deportiva, en la parte futbolística, el equipo funcione. Y esa es mi responsabilidad. Y hoy la vengo a asumir con el mayor compromiso, con la mayor alegría, con la mayor responsabilidad, porque estoy en mi casa, estoy con mi gente, estoy con personas que me quieren, que me valoran. Quiero disfrutarlo, quiero hacer todo junto. Me llenan de emoción el día a día", señaló.

Asimismo, recordó cómo fue el proceso en su primera gestión para conseguir el bicampeonato con Atlas, motivo por el que enfatizó que no es un mago para cambiar el rumbo del equipo de la Liga MX, motivo por el que necesitará tiempo, apoyo y trabajo.

"Si vamos a lo anterior, en el primer torneo no clasificamos, en el segundo torneo fuimos a un mercado de pases y se empezó a reforzar el equipo, y al tercero el equipo explotó, pero es un proceso. Esto no es magia, yo no soy mago. Yo soy director técnico que vengo a proponer algo, a tratar de convencer a unos jugadores que realmente creemos en ellos, de que con una buena propuesta futbolística y con un plan de juego podemos competirle al rival que se ponga en frente. Necesitamos tiempo, trabajo y apoyo", agregó.

Al final, reveló que no dudó en venir de regreso para dirigir al equipo Rojinegro cuando fue contactado por Alejandro Irarragorri, ya que entiende el momento que atraviesa el equipo, después de que la afición está golpeada por la falta de buenos resultados.

"No, más que decirle que me llamó Alejandro y a los dos días yo ya estaba con las valijas y viniendo para acá. No solo porque es Alejandro, sino porque es para el Atlas. Y este es un club al cual, como les digo, va a tener siempre un cariño especial en mí. Iba a ser muy difícil decirle que no".

"Así que soy consciente de la realidad futbolística del equipo, pero venimos con el mayor de los compromisos para mejorar; creo que hay un plantel interesante. Entiendo también, y lo he visto, que están golpeados por los malos resultados, por los cambios, pero estamos convencidos de que, con buena gestión, tratando de esta energía positiva que se vive, de que llegue a este cuerpo técnico, poder transmitírsela", concluyó.

