Chivas femenil: entre la irregularidad y falta de competitividad

La historia reciente de Chivas Femenil está marcada por una constante: la irregularidad. Desde la llegada de Antonio Contreras al banquillo, el conjunto rojiblanco ha atravesado altibajos que han impedido consolidar un proyecto ganador y dominante como el que alguna vez distinguió al equipo.

Esta tendencia no es exclusiva de Contreras, pues sus predecesores, Joaquín Moreno y Antonio Spinelli, también enfrentaron el mismo dilema por la falta de consistencia tanto en resultados como en funcionamiento.

Por tercera ocasión bajo la gestión del entrenador español, el Rebaño femenil suma tres partidos consecutivos sin conocer la victoria. Las otras dos veces ocurrieron en el Clausura 2025, cuando no pudieron vencer a Bravas, Cruz Azul y Rayadas entre las fechas 3 y 5. Después, se repitió el mismo patrón cuando no lograron superar a Tigres, América y Querétaro entre las jornadas 10 y 12.

Ahora, en la presente campaña, las rojiblancas han vuelto a caer en un bache, pues a pesar de que comenzaron la temporada con tres victorias consecutivas, la derrota ante Santos vino a desestabilizar las entrañas de las Chivas, ya que tampoco consiguieron sacar victorias ante la Máquina y Toluca.

Pero, no solo inquieta la actual racha negativa, sino también la manera en que se desarrollan los encuentros. Chivas ha perdido solidez defensiva y, al mismo tiempo, sufre para concretar jugadas de peligro en el arco rival. La falta de respuestas tácticas y variantes ofensivas ha hecho que el equipo tapatío pierda esa identidad aguerrida y confiable que alguna vez lo caracterizó.

Lo más alarmante es que la inconsistencia se ha vuelto una marca registrada en el seno del equipo, independientemente del estratega en turno. E n los últimos tres torneos, Chivas no ha logrado volver a ser un equipo protagonista que compita, jornada tras jornada, por los primeros puestos de la tabla.

La última vez que las rojiblancas terminaron con tan solo una derrota en fase regular fue el Apertura 2023, torneo en el cual finalizaron en tercer lugar con 42 puntos tras 17 jornadas. Desde entonces, el equipo ha tenido dificultades para mantenerse en el top tres, conformándose con posiciones menos privilegiadas, como el quinto o sexto lugar con 32 o 30 unidades, cifras que no son malas, sin embargo, sí engañosas porque el conjunto ha estado lejos de mostrar su mejor nivel.

AO