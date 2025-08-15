Este sábado, Pachuca vs Xolos se enfrentaráen uno de los duelos programados para el segundo día de actividades de la Jornada 5 (J5) del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX. Será un choque entre un conjunto ubicado en la media tabla y el actual líder del certamen. Para que no te lo pierdas, te compartimos el horario, los canales de transmisión y las estadísticas más recientes de ambos equipos.

Pachuca ha sorprendido en el arranque del campeonato y al momento, los dirigidos por Jaime Lozano suman cuatro victorias, algo que para muchos críticos del técnico mexicano era más que improbable. Sin embargo, ahora sus Tuzos buscarán mantener el paso perfecto ante una jauría que quiere dar la campanada.

Los Xolos de Sebastián "Loco" Abreu han arrancado con números positivos (1 ganado, 2 empatados, 1 perdido, con 5 goles a favor, 6 en contra), y más allá de lo alentador que resulta ver al joven Gilberto Mora, el funcionamiento del cuatro de Tijuana puede generar esperanzas en su afición.

Evidentemente los fronterizos no son favoritos para el juego de este sábado, pero arrancarle un punto al Tuzo puede ser un buen resultado para regresar a casa.

El partido de la J5 del Apertura 2025 se disputará este sábado 16 de agosto a las 19:00 horas en el Estadio Hidalgo, de la ciudad de Pachuca. Los aficionados podrán seguir la transmisión en vivo a través de televisión por streaming.

Dónde ver EN VIVO el partido de J5 Pachuca vs Xolos

Fecha y hora: Sábado 16 de agosto, 19:00 horas

Sábado 16 de agosto, 19:00 horas Estadio: Hidalgo, Pachuca, Hidalgo

Hidalgo, Pachuca, Hidalgo Transmisión (canales para ver en vivo): Caliente TV, Tubi

*Con información de SUN

**Horarios del centro de México

***Sujeto a cambios de transmisión

----

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp

Lee también: Calendario de partidos de la J5 del Apertura 2025

OF