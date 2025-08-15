Guillermo Ochoa fue ofrecido a Chivas y esta fue la respuesta del club

El portero mexicano, Guillermo Ochoa, se encuentra desesperado en busca de algún club de la Liga MX que se interese en integrarlo a sus filas y, sobre todo, que pueda llevarlo al Mundial México, Estados Unidos y Canadá 2026 .

El portero no renovó contrato con el AVS Futebol de Portugal y no ha encontrado ningún club mexicano que se interese en sus servicios previo al cierre de registros del mercado de jugadores de este verano.

Se había especulado en días pasados que Memo Ochoa habría tenido contacto con directivos de varios clubes, entre ellos, los de Chivas y los de Cruz Azul, quienes supuestamente lo rechazaron debido a su historia con el América.

El comentarista de ESPN, Rafa Ramos, ha declarado que Ochoa ha caído en la desesperación pues, hasta el momento, ningún equipo se muestra interesado por ficharlo.

" Sigue sin equipo, según las versiones que hay, Guillermo Ochoa ha sido ofrecido a todos los equipos, incluyendo al Guadalajara. Ha sido ofrecido y prácticamente cobrando nada, porque recordemos que es dueño de su carta, tiene toda la libertad para contratarse y porque quiere jugar la Copa del Mundo ", señaló Ramos.

¿Es cierto que Guillermo Ochoa se acercó a Chivas en busca de un lugar?

En " Generación Futbol ", programa de ESPN, el periodista deportivo Álvaro Morales emitió una serie de severas críticas contra el exarquero del América, especialmente por, supuestamente, haber acudido a Chivas para "pedir pechito".

" De acuerdo a los reportes, ningún equipo de la Primera División del futbol mexicano lo quiso [...] ¿Fue a tocar la puerta de las Chivas?, ¿cómo un emblema del americanismo fue a pedir pechito de Chivas? Ochoa está desesperado. [...] Este es el sinónimo de la desesperación [...] Ochoa es un peligro para el Tri: ya no tiene la edad, ya no tiene los reflejos, ya está decrépito, ya está senil futbolísticamente hablando, pero, sobre todo, no tiene equipo .

" La última vez que Guillermo Ochoa jugó con Selección Nacional fue hace casi un año, en noviembre, [...] cometió dos errores como ya es su costumbre. [...] No hay justificación deportiva para que Guillermo Ochoa esté en la Selección Nacional; puede haber la comercial, porque tiene el perfil que muchas agencias de publicidad o marcas les gusta [...] pero Memo ya no bloquea en la cancha ni en defensa propia " aseveró el anfitrión.

Jesús Bernal, corresponsal de ESPN en Guadalajara, confirmó que el representante de Guillermo Ochoa sí llegó a Verde Valle a pedir un lugar para el arquero, pero Chivas se posicionó firme en que su único portero titular es y seguirá siendo Raúl "Tala" Rangel .

Ante esto, Morales aseguró que el Tala tiene una ventaja enorme sobre Ochoa: " tiene juventud, una cosa que Memito no tiene ", inquirió.

