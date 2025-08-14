Este viernes, el duelo Necaxa vs León será el segundo del primer día de actividades de la Jornada 5 (J5) del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX. Se trata de un duelo entre equipos que, de momento, están a media tabla y buscan mejorar para la segunda parte del campeonato. Por si te interesa, te compartimos el horario, los canales de transmisión y cómo llegan los dos equipos a esta fecha.

El Necaxa viene de un empate a uno tanto ante los Pumas, en lo que fue la jornada pasada. Con tan sólo cinco puntos, el cuadro de Fernando Gago marcha en la posición ocho de la Tabla General. Los Rojiblancos saben que aún no han mostrado ser el equipo que sorprendió el semestre pasado, pero buscarán una vez más que su cancha sea de las complicadas para los visitantes.

En lo que va del campeonato, los Rayos han disputado dos partidos en casa y mantienen el invicto, una victoria y un empate.

Del otro lado, León viene a la baja, con todo y su estrella, James Rodríguez. Actualmente, los Verdes apenas suman una victoria en cuatro partidos.

Su último triunfo fue ante Chivas en la J2, y recientemente el equipo que dirige Eduardo Berizzo sumó una derrota más en la J4 ante Rayados de Monterrey al caer 1-3.

En el pasado Clausura 2025, los equipos se vieron las caras en la J12, y esa vez el resultado favoreció a Necaxa con marcador de 2-1.

El partido de la J5 del Apertura 2025 se disputará este viernes 15 de agosto a las 21:05 horas en el Estadio Victoria de Aguascalientes. Los aficionados podrán seguir la transmisión en vivo a través de televisión abierta, restringida y por streaming.

Fecha y hora: Viernes 15 de agosto, 21:05 horas

Viernes 15 de agosto, 21:05 horas Estadio: Victoria, Aguascalientes, Aguascalientes

Victoria, Aguascalientes, Aguascalientes Transmisión (canales para ver en vivo): Claro Sports, Pluto TV, Azteca Deportes Network, Azteca 7

OF