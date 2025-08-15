Pro Pádel League Guadalajara vive una intensa jornada

La Pro Pádel League Guadalajara 2025 continúa haciendo vibrar al público tapatío. En la segunda jornada de la competencia que se vivió este viernes, el domo del CODE Alcalde fue escenario de enfrentamientos sumamente emocionantes y reñidos, los cuales consiguieron que el recinto luciera con una de sus mejores entradas, hasta el momento.

En los primeros compromisos de este día, los equipos de Flowrida Goats y Las Vegas Smash dividieron victorias en sus diferentes ramas; Nuria Rodríguez y Aranzazu Osoro de Flowrida hicieron válidos los pronósticos, tras vencer en tres sets de 4-6, 6-2 y 10-3 a sus contrincantes Sara Ruiz y Noa Canovas de Las Vegas.

Sin embargo, en la categoría varonil las cosas fueron diferentes, ya que en un espectáculo de alto calibre, Gonzalo Alfonso y Francisco Gil de Las Vegas mostraron determinación en cada uno de sus movimientos para superar en dos episodios a Andrés Lancha y Juan Rubini de Flowrida, derrotándolos por 6-7 y 4-6.

En otro encuentro de alarido, Cancún Waves y Los Ángeles Beat protagonizaron un intenso enfrentamiento que puso al filo de las butacas a los asistentes que se dieron cita. Franco Dal Bianco y Maximiliano Arce pudieron dar un golpe contundente al vencer a la pareja angelina conformada por la estrella argentina, Leonel “Tolito” Aguirre, y Álvaro Cepero.

Todo indicaba que Los Ángeles lograrían una victoria más que sencilla al iniciar ganando el primer set 6-3. Sin embargo, los jugadores de Cancún respondieron con un certero 6-1 en el segundo episodio y, finalmente, en un tercer capítulo más que disputado, Dal Bianco y Arce sacaron el triunfo por 12-10.

Ante un encuentro que fue sumamente complicado, Arce comentó: “Ambos tienen sus virtudes, Tolito ha mejorado mucho en su físico y ha mejorado su smash, por eso tuvimos que jugar con variantes, había que ser valientes, lo fuimos y esa fue la clave para sacar el partido”.

MF