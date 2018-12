“Pollo” quiere reunión con Alfaro y Fernando Ortega

De cara a que Fernando Ortega tome protesta como el nuevo director general del Code Jalisco, algunos deportistas ya los esperan impacientes para platicar con él respecto a las necesidades más apremiantes del organismo deportivo.

Este es el caso del clavadista Iván García, quien después de señalar algunas irregularidades de la gestión de André Marx Miranda al frente del Code, hoy espera que pronto pueda reunirse con Ortega y con Enrique Alfaro, gobernador del Estado de Jalisco que este jueves toma protesta como tal.

"Yo lo que pediría es una reunión con el gobernador Enrique Alfaro y con Fernando Ortega, que son los que llevarán el deporte a nivel Jalisco. Obviamente me encantaría que Ana Guevara (titular de la Conade) estuviera enterada de todas las cosas que pasan acá para que sea más fácil que todo mejore. Le pediría muy puntual al gobernador que nos recibiera, para ver los planes que tiene y ver cómo podemos ayudarlo", señaló.

Ya en otro tenor, respecto a las denuncias que ha hecho por las fallas de la administración pasada del Code, el medallista olímpico lamentó que Marx Miranda no haya dado respuesta a sus reclamos y señaló que ya dejará de lado este tema para concentrarse en lo deportivo.

"No hemos tenido respuesta de ellos y es lo más lamentable, no dan la cara y no lo van a hacer. Al parecer creo que André hasta dio de baja su cuenta de Twitter y obviamente que te duele que pasen esas cosas. De momento hay que darle la vuelta a la página y concentrarme en lo que debo, en el entrenamiento", finalizó el "Pollo".

Según lo afirma García, la única respuesta que tuvo ante sus reclamos fue el comunicado que el Code difundió para ofrecer una postura institucional respecto al mal estado de la fosa de clavados del polideportivo ubicado en Avenida Alcalde.

