Pizarro se presenta a pruebas médicas con Chivas

Pese a todo el revuelo que ha causado la confirmación de su venta a Rayados de Monterrey, esta mañana Rodolfo Pizarro se presentó a las pruebas médicas que el Club Deportivo Guadalajara realiza a sus jugadores de cara al Apertura 2018.

El futbolista ha sido claro en su postura de mantenerse en el Rebaño y sólo salir en caso de que sea al futbol del Viejo Continente, por lo tanto, pese al acuerdo entre directivas, Rodolfo no ha firmado contrato alguno con el club regiomontano.

Fue el domingo pasado cuando Francisco Gabriel de Anda, director deportivo de Chivas, anunció de manera formal la venta del jugador a ''La Pandilla'', pero la postura de Pizarro no ha cambiado he incluso intentó un último recurso: pidió a la directiva tapatía no ser vendido hasta después del Mundial de Clubes de diciembre próximo.

