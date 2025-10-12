La Selección Mexicana de Futbol retomó los entrenamientos este domingo en las instalaciones de la Academia AGA, casa de los Zorros del Atlas, con la mirada puesta en su duelo del martes ante Ecuador, en el Estadio Akron. El conjunto dirigido por Javier “Vasco” Aguirre intenta dejar atrás la dolorosa goleada de 4-0 sufrida a manos de Colombia en Dallas, un resultado que dejó en evidencia las carencias colectivas y la fragilidad mental del Tricolor frente a rivales de jerarquía.

Durante la práctica, el ambiente fue de concentración y autocrítica. El cuerpo técnico trabajó principalmente en aspectos físicos y en mejorar la presión defensiva, una de las principales deficiencias exhibidas en el duelo anterior. Aunque el grupo se mantiene unido, el entorno luce tenso, pues el equipo mexicano atraviesa un momento complicado y las críticas no se han hecho esperar.

Uno de los referentes del ataque nacional, Santiago Giménez, delantero del AC Milán, reconoció que el grupo debe reaccionar con carácter. “Tenemos que mejorar tanto individual como colectivamente. Lo lindo del futbol es que ahora tenemos una nueva oportunidad contra otro rival mundialista. Si nos hacemos fuertes como grupo y cambiamos todos la página, podemos darle la vuelta a esto”, señaló.

El “Bebote” agregó que enfrentar a selecciones sudamericanas como Colombia o Ecuador es positivo, pues obliga al equipo a elevar su nivel.

Por su parte, Orbelín Pineda, jugador del AEK Atenas, enfatizó la necesidad de asumir responsabilidades y aceptar los errores. “La autocrítica nos hace mejores. No estoy en mi mejor nivel, pero hay que trabajar día a día para recuperarlo. Sabemos que los goles ante Colombia vinieron por errores en balón parado y contraataque; ahora debemos aprender de eso y prepararnos mejor”, comentó el mediocampista.

El “Vasco” Aguirre ha sido claro: el duelo ante Ecuador será una prueba de carácter más que de estilo.

Ecuador, rival del próximo martes, llegará también con la mira puesta en afinar detalles rumbo al Mundial. El conjunto sudamericano entrenará este lunes por la mañana en la cancha del Estadio Jalisco, mientras que la Selección Mexicana lo hará por la tarde en el Estadio Akron, donde buscará reencontrarse con su fútbol y, sobre todo, con la confianza perdida.

SV