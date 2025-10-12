México concluyó su participación en el Mundial Sub-20 de Chile 2025 con la derrota ante Argentina este sábado. Un día después, el torneo definió a sus cuatro semifinalistas. Marruecos y Francia completaron el cuadro, acompañando a Argentina y Colombia en la recta final del certamen.

Marruecos prolongó su sueño mundialista al vencer 3-1 a Estados Unidos, un triunfo que ya no parece producto de la casualidad. El conjunto dirigido por Mohamed Ouahbi supo aprovechar los errores del rival: Yassir Zabiri abrió el marcador al minuto 31 tras una mala salida del arquero Adam Beaudry, en una jugada que nació de un elegante taconazo de Othmane Maamma. Aunque los estadounidenses empataron con un penal de Cole Campbell al 45+6, un autogol de Joshua Wynder y un tanto de Gessime Yassine al 87 sellaron el pase marroquí.

La selección africana mantiene el estilo que la llevó a las semifinales del Mundial de Qatar 2022, esta vez reflejado en su categoría Sub-20. El equipo no se mueve por impulso, sino por una convicción que combina solidez táctica y determinación. Marruecos enfrentará ahora a Francia, otro de los favoritos al título.

El conjunto galo, campeón mundial juvenil en 2013, impuso su autoridad ante Noruega en Valparaíso. Saimon Bouabré marcó un doblete antes del minuto 40 y encaminó el triunfo por 2-1. Aunque los noruegos descontaron, Francia controló el partido con calma y disciplina, reafirmando su jerarquía. Con ello, las semifinales del Mundial Sub-20 quedaron definidas: Francia vs Marruecos y Argentina vs Colombia, cuatro selecciones con estilos distintos y una misma meta; conquistar el título juvenil del planeta.

Los dos enfrentamientos se disputarán el miércoles:

Marruecos vs. Francia – 2:00 pm (hora del centro de México)

Colombia vs. Argentina – 5:00 pm (hora del centro de México)

SV