Oficial: Pizarro a Monterrey y Almeyda "hoy" todavía es DT de Chivas

El director deportivo de Chivas, Francisco Gabriel de Anda anunció que Rodolfo Pizarro deja el club rojiblanco y pasa a Rayados. Confirmó, además, que Matías Almeyda continúa siendo el técnico del Rebaño.

"A partir de este momento, Pizarro es jugador de Rayados de Monterrey", dijo el directivo, que explicó que el futbolista aceptó las condiciones del equipo regiomontano y que en la negociación no está involucrado

De Anda afirmó que Almeyda continúa siendo técnico de Chivas, aunque no garantizó su continuidad en el futuro.

"Yo nunca dije que Almeyda se iba. Sobre eso no tengo nada que aclarar", dijo el dirigente."Matías Almeyda nunca ha dejado de ser el técnico de las Chivas y en lo personal jamás he mencionado que se va a ir"

"Estoy en continua comunicación con Matías y estamos planeando lo que viene para el equipo. Matías no está en Guadalajara; no se va a presentar mañana".

"A lo mejor en la fecha uno el que está es Matías y no estoy yo".

De Anda reveló que ha hablado con todos los futbolistas rojiblancos, y descartó que esté buscando otros candidatos para el banquillo, específicamente Mauro Camoranesi.

"Hablé con todos los jugadores y están al tanto de la situación. Yo garantizo que Matías Almeyda hoy es el técnico de Chivas. "

"No he hablado con nadie para sustituir a Matías Almeyda. Acabo de hablar con Matías estamos planeando la conformación del equipo".

"Hubo una confusión; ya hablé con todos los jugadores para eliminar cualquier rumor o imprecisión. Creo que fue una situación que salió de control porque se manejó mal en redes sociales. Lo hablé con Matías y con todos los futbolistas de Chivas".

"Gudiño está casi cerrado, es muy muy probable que esté con nosotros"

"Seguramente hay temas que a Matías le incomodan, pero en este momento es director técnico de Chivas, y tengo una gran ilusión por hacer un gran torneo. Es un torneo particular para Chivas porque se ha demeritado al plante. Yo tengo mis dudas; creo que con este plantel podemos aspirar a mucho".

El exjugador dijo que Chivas buscará reforzarse de la mejor manera posible, también echando mano de sus fuerzas básicas.

"Vamos a pelear hasta el último centímetro de juego para trascender y lograr lo que ningún equipo en México ha conseguido".

De Anda también toco el tema de la reducción de las vacaciones del plantel, afirmando que los tiempos no se habían modificado.

"No hubo ningún cambio. El cuerpo técnico está contemplado para regresar el 8, 9. Matías no tenía por qué estar en Guadalajara. Van a venir algunos jugadores, los lesionados, las incorporaciones, entre ellas Mario de Luna. Matías Almeyda no estaba contemplado que volviera en estos días"

"Es el ideal (ir con Almeyda al draft), pero estamos en continua comunicación, a veces no es necesario que el técnico esté en el régimen de transferencias"

"Vamos a tratar de armarnos lo mejor posible de acuerdo a las necesidades de Matías y del equipo. Son temas que se pueden resolver solamente hasta estar en Cancún. No puedo adelantar cuántas serán las incorporaciones. Buscaremos tener un plantel muy competitivo. Tenemos unas fuerzas básicas de las que nadie ha hablado".

"Yo nunca hablé de traer grandes contrataciones; nunca fue una condición para mí", dijo el directivo, que reveló que los jugadores que pidió específicamente Almeyda probablemente no llegarán.

"Matías pidió a Torres Nilo, Madueña, Araujo, Rafael Baca, Jonathan González, Aquino y la posibilidad de Gallardo. Lo más probable es que no vayan a venir, pero tendremos un cuarto competitivo".

De Anda confirmó que la contratación del portero Raúl Gudiño es casi un hecho. "Gudiño está casi cerrado, es muy muy probable que esté con nosotros"

El director deportivo de Chivas no garantizó la continuidad de Almeyda, afirmando que ni siquiera su lugar está asegurado.

"A lo mejor en la fecha uno el que está es Matías y no estoy yo. Matías tiene inquietudes, pero no por eso deja de ser técnico de Chivas. Sigo pensando que cuando inicie el torneo tendremos la mejor versión de él".

"No hay plan B. Para mí solo hay un plan A y es Matías Almeyda".

RR