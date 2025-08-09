El piloto mexicano de IndyCar, Pato O'Ward, saldrá desde la primera posición en el Gran Premio de Portland 2025. La carrera será mañana a las 13:22 horas tiempo del centro de México.

Pato O'Ward, conductor del equipo Arrow McLaren y originario de Nuevo León, saldrá desde la posición de privilegio en la penúltima fecha de la temporada 2025 de la serie IndyCar, mientras Alex Palou, su rival directo en la lucha por el título, calificó en quinto sitio. Pese a que en la qualy terminó segundo, el mexicano se vio beneficiado por una penalización por usar un nuevo motor a Christian Lundgaard.

O’Ward clasificó originalmente en el segundo lugar, apenas 0.14 segundos detrás de su compañero de equipo Christian Lundgaard, quien marcó la mejor vuelta con un tiempo de 58.3943 segundos. Sin embargo, el danés será penalizado con seis puestos en la parrilla por un cambio no autorizado de motor, lo que promueve al regiomontano a la “pole position” oficial.

El mexicano mostró un gran ritmo desde la Q1, encabezando su grupo y manteniéndose en la pelea en la Q2 frente a Palou, a quien le separan 121 puntos en la tabla general con solo tres carreras por disputar. En la Q3, un despiste del tricampeón español a minuto y medio del final provocó una bandera amarilla local que le impidió completar su último intento, beneficiando indirectamente a O’Ward. El mexicano selló su vuelta más rápida justo cuando expiraba el tiempo, asegurándose un lugar en la primera fila.

Con Palou partiendo desde la quinta posición, O’Ward tiene una oportunidad clara para acercarse en la lucha por el título. El escenario es simple: necesita descontar al menos 14 puntos este fin de semana o, como máximo, salir de Portland a 107 unidades del español para mantener con vida sus opciones. Una victoria, combinada con un resultado discreto de Palou, extendería la batalla hasta Milwaukee.

Felix Rosenqvist (Meyer Shank Racing) acompañará a O’Ward en la primera fila, seguido por Will Power (Team Penske) y David Malukas (AJ Foyt Racing). Palou y Alexander Rossi (Arrow McLaren) arrancarán desde la tercera fila, en quinta y sexta posición respectivamente.

La carrera se disputará este domingo 10 de agosto a las 13:22 horas (tiempo del centro de México) en el circuito de Portland International Raceway, un trazado de 12 curvas y 3.16 kilómetros que ha sido escenario de grandes batallas en la historia de la IndyCar.

PARRILLA TOP 5 – GP DE PORTLAND

1. Pato O’Ward (Arrow McLaren)

2. Felix Rosenqvist (Meyer Shank Racing)

3. Will Power (Team Penske)

4. David Malukas (AJ Foyt Racing)

5. Álex Palou (Chip Ganassi)

