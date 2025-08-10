Después de caer por goleado ante Pachuca e hilar cinco partidos sin conocer la victoria, tanto en Liga MX como en Leagues Cup, el estratega del Atlas, Gonzalo Pineda, dejó su futuro en el aire, al asegurar que se tiene que tomar un poco de tiempo y reflexionar, después de los escenarios que se pueden desencadenar tras la derrota.

“Yo no hablé de nada de eso (sobre renunciar), yo hablé solamente de que habrá que pensar las cosas, habrá que reflexionar todos, y bueno, hay muchos escenarios en esta situación, ustedes lo saben, y yo lo sé, llevo muchos años en esto, y hay muchos escenarios, pero por supuesto que me gustaría en muchos sentidos tomar, pues, un poquito de tiempo, reflexionar un poco”, señaló.

Asimismo, el estratega enfatizó que han vivido días complicados al disputar los dos torneos, por lo que reiteró que espera tomar algo de tiempo y esperar a lo que dicte el futuro.

“Han sido días muy largos, de muchos viajes, de mucho cansancio mental para los jugadores, un cansancio físico tremendo, con seis viajes, cinco partidos en quince días, cambios de horario, cambios de clima, este equipo top, que hemos enfrentado en las dos competencias y, pues hay que tomar un poquito de tiempo y esperar, pero hay muchos escenarios que se pueden desencadenar de esto, por supuesto, y bueno, veremos qué es lo que pasa”, agregó.

Al final, se dijo molesto por la cantidad de goles que ha recibido su equipo en el presente semestre, por lo que enfatizó que es algo que no lo ha dejado tranquilo.

“Obviamente, nos deja muy molestos esta situación de recibir tantos goles. Es una situación que hemos platicado, que hemos trabajado, que hemos tratado de darle soluciones y, por detalles o situaciones, a lo mejor hasta de calidad de los rivales también, pues te marcan goles. Nos está pasando esa situación en varios encuentros y, pues nada, obviamente no estoy tranquilo con esa parte”, concluyó.