Jaime Lozano pide paciencia para el proceso de Gonzalo Pineda con Atlas

El técnico del Pachuca apoyó a su amigo tras vencerlo en la cancha 3-0

Por: Freddy Ramírez

Jaime Lozano tiene a los Tuzos en la cima de la Liga MX con 12 puntos. IMAGO7/H. Ramírez

Después de vencer por goleada al Atlas en su visita en la cancha del Estadio Jalisco, el director técnico de Pachuca, Jaime Lozano, envió un mensaje a la afición del conjunto Rojinegro y señaló que espera que le tengan paciencia a Gonzalo Pineda, ya que los resultados llegarán. 

“Gonzalo sabe lo que lo aprecio y estimo; considero que es un gran entrenador. Siempre voy a querer que le vaya bien y sé que es recíproco. Es de las mejores cosas que te puede dejar el futbol, la amistad. Espero que tengan paciencia. 

“Que si le marcaban el penal a ‘Djuka’ cambiaba el juego. Estoy seguro de que, si gana un partido y es el próximo, será otra película distinta. Antes de enfrentarnos, había ganado, empatado y perdido. Estoy convencido de que Gonzalo dará los resultados que merece el club y la afición”, señaló. 

Asimismo, se mostró feliz por el resultado obtenido de esta noche, su cuarta victoria consecutiva en Liga MX, y habló de cómo ha sido su proceso al frente de los “Tuzos”, en donde siempre se ha sentido respaldado. 

“Estoy en una institución que quería estar y ellos querían que yo estuviera. No era fácil venir y empezar un proceso nuevo después del éxito con Guillermo Almada. La vida son retos y hay que prepararse para el momento que te toque. Respaldo infinito, el riesgo nunca sentí. Siempre mostraron su apoyo, lealtad y compromiso; tengo una directiva que se involucra mucho en el día a día”, agregó. 

Finalmente, se dijo tranquilo con lo que ha mostrado su equipo, ya que han demostrado que se pueden sobreponer ante cualquier adversidad.

“Estoy muy tranquilo, contento y satisfecho con lo que estamos haciendo. Somos un equipo bien armado, fuerte, y sufrió un golpe duro en el Mundial de clubes y cree que puede competir con quien sea”, concluyó.

