Jaime Lozano pide paciencia para el proceso de Gonzalo Pineda con Atlas

Después de vencer por goleada al Atlas en su visita en la cancha del Estadio Jalisco, el director técnico de Pachuca, Jaime Lozano, envió un mensaje a la afición del conjunto Rojinegro y señaló que espera que le tengan paciencia a Gonzalo Pineda, ya que los resultados llegarán.

“Gonzalo sabe lo que lo aprecio y estimo; considero que es un gran entrenador. Siempre voy a querer que le vaya bien y sé que es recíproco. Es de las mejores cosas que te puede dejar el futbol, la amistad. Espero que tengan paciencia.

“Que si le marcaban el penal a ‘Djuka’ cambiaba el juego. Estoy seguro de que, si gana un partido y es el próximo, será otra película distinta. Antes de enfrentarnos, había ganado, empatado y perdido. Estoy convencido de que Gonzalo dará los resultados que merece el club y la afición”, señaló.

Asimismo, se mostró feliz por el resultado obtenido de esta noche, su cuarta victoria consecutiva en Liga MX, y habló de cómo ha sido su proceso al frente de los “Tuzos”, en donde siempre se ha sentido respaldado.

“Estoy en una institución que quería estar y ellos querían que yo estuviera. No era fácil venir y empezar un proceso nuevo después del éxito con Guillermo Almada. La vida son retos y hay que prepararse para el momento que te toque. Respaldo infinito, el riesgo nunca sentí. Siempre mostraron su apoyo, lealtad y compromiso; tengo una directiva que se involucra mucho en el día a día”, agregó.

Finalmente, se dijo tranquilo con lo que ha mostrado su equipo, ya que han demostrado que se pueden sobreponer ante cualquier adversidad.

“Estoy muy tranquilo, contento y satisfecho con lo que estamos haciendo. Somos un equipo bien armado, fuerte, y sufrió un golpe duro en el Mundial de clubes y cree que puede competir con quien sea”, concluyó.