Un pleito entre jugadoras de la Liga MX Femenil encendió la tensión en el Estadio Olímpico Benito Juárez durante la Jornada 5 (J5) del Torneo Apertura 2025, en el partido entre las Bravas de Juárez y las Xolas de Tijuana. El encuentro, que se llevó a cabo ayer viernes 8 de agosto, quedó marcado no solo por el resultado, sino por el choque que provocó la expulsión de dos futbolistas.

El incidente se produjo al minuto 23, cuando Miah Zuazua, jugadora de Juárez, y Natividad Martínez, de Xolas, se enredaron en una jugada por el mediocampo en la disputa del balón. Lo que parecía una acción normal terminó en un momento de tensión: la primera lanzó un manotazo al rostro de la otra, quien respondió de inmediato. Los empujones no tardaron en aparecer, y la situación escaló cuando Natividad sujetó a Zuazua del cabello, derribándola al césped.

Ante la confrontación, jugadoras de ambos equipos intervinieron para separarlas, pero la árbitra central, Érika Monserrat González Nevarez, ya había tomado una decisión. Sin dudar, mostró la tarjeta roja directa a ambas futbolistas , dejándolas fuera del resto del partido.

Miah Zuazua vs Natividad Martinez @FemenilFcJuarez @XolosFemenil a real cat fight! Shame it didnt go the distance. Double red card!! @MiahZuazua pic.twitter.com/3zfBzpHQ8b — poopydingdong ���� ���� ���� (@HanselBenderman) August 9, 2025

A pesar del altercado, las Bravas de Juárez aprovecharon la ventaja de jugar en casa y consiguieron llevarse los tres puntos con un marcador final de 2-0. Liliana Mercado abrió el marcador y Jasmine Cázares lo sentenció, asegurando así una victoria importante para el equipo fronterizo en su lucha por mantenerse en posiciones competitivas dentro de la tabla del Apertura 2025.

