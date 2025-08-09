El ciclista mexicano Isaac del Toro ganó la Vuelta a Burgos y una vez más dejó claro que está marcando época en el ciclismo nacional. Con apenas 21 años, el deportistas escribió su nombre con letras doradas en la historia del deporte tricolor al convertirse este sábado 9 de agosto en el primer mexicano en conquistar esta competencia, y lo hizo de manera épica, fiel al estilo que lo ha caracterizado este año.

Desde el inicio, la competencia no fue sencilla para Del Toro. En la primera etapa sufrió una caída que pudo comprometer su rendimiento, pero lejos de rendirse, mantuvo la calma y siguió en la pelea por el liderato. El cierre de la carrera fue aún más dramático: en la última etapa este día, a tan solo 14 kilómetros de la meta, un pinchazo en su bicicleta amenazó con arrebatarle la victoria. Sin embargo, el mexicano sacó a relucir su carácter para mantenerse en la lucha.

ISAAC DEL TORO IS THE 2025 @VueltaBurgos WINNER ����������������



���������� After a fall in stage 1 and a puncture 5km before the final climb of the day… CHAPEAU ��



Another win by Torito������ ¡QUÉ CRACK! �������������� pic.twitter.com/9DVltNwY87 — Fan Club Isaac del Toro ������ (@ToritoFanClub) August 9, 2025

La quinta etapa, concluida este sábado en las Lagunas de Neila, fue el escenario donde Del Toro se consagró. El italiano Giulio Ciccone se impuso en el recorrido, pero el gran triunfo fue para el ciclista del equipo UAE Emirates, quien le arrebató el liderato al francés Léo Bisiaux en un cierre para el recuerdo. Con una ventaja final de 19 segundos sobre el italiano Lorenzo Fortunato, Del Toro se llevó el campeonato y sumó otro logro importante a su joven pero ya brillante carrera.

Este triunfo no solo representa una victoria personal para Isaac del Toro, sino que también es un hito para el ciclismo mexicano, que pocas veces ha tenido figuras capaces de imponerse en competencias de este nivel. Su actuación en esta Vuelta a Burgos confirma que es uno de los mejores ciclistas del mundo en la actualidad.

Con este logro, Isaac del Toro sigue sumando páginas gloriosas a su trayectoria y deja claro que el ciclismo mexicano tiene en él a un embajador de lujo.

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp

Además lee: Destinos de Jalisco ideales para viajar el fin de semana o días lluviosos

OF