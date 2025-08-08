Pato O’Ward busca alargar la pelea por el título de la IndyCar en Portland

La temporada 2025 de la IndyCar entra en su recta final y el Gran Premio de Portland será un punto decisivo para las aspiraciones de Patricio O’Ward. El piloto regiomontano, actualmente segundo en la clasificación, encara una misión complicada pero no imposible: evitar que Álex Palou selle su cuarto campeonato de la categoría con tres fechas aún por disputarse.

El panorama no es sencillo. O’Ward llega con 469 puntos, 121 menos que el líder Palou, quien suma 590 unidades tras su reciente victoria en Canadá. Este margen es el más amplio registrado a falta de tres carreras desde 2008, lo que otorga al español un colchón importante para administrar. En la IndyCar, un piloto puede acumular hasta 54 puntos en una sola fecha: 50 por ganar, dos por liderar más vueltas, uno por la pole position y otro por encabezar al menos un giro.

Para mantener vivas sus opciones, O’Ward necesita un triunfo en Portland y, al mismo tiempo, que Palou no sume más de 30 puntos. Si el español sale de Oregón con una ventaja de 108 unidades o más, se coronará de manera anticipada; incluso podría bastarle con 98 puntos de diferencia para amarrar el campeonato.

El mexicano comenzó el fin de semana en novena posición en la primera práctica a 0.2661 segundos del líder y compañero de equipo Christian Lundgaard. Palou terminó segundo, dejando claro que no piensa bajar el ritmo.

La actividad continuará este sábado con la segunda práctica y la calificación, donde O’Ward buscará una posición de salida que le permita aspirar al podio y, sobre todo, recortar la brecha con el líder.

La temporada 2025 ha sido de contrastes para O’Ward: victorias emocionantes y podios importantes, pero también tropiezos como accidentes y problemas mecánicos. Portland, seguido por las fechas de Milwaukee y Nashville, representa su última gran oportunidad para cambiar la historia y, quizás, llevar la definición hasta la última curva del año.

Salvador De Alba por otro podio en INDY NXT

No solo O’Ward llevará la bandera mexicana en Portland. Salvador de Alba también verá acción este fin de semana en la INDY NXT, buscando un nuevo podio con el equipo Andretti. El tapatío, sexto en la clasificación general con 291 puntos, confía en repetir el buen recuerdo que tiene del trazado, donde ya subió al podio en la Indy Pro y la USF.

“Me he preparado entrenando en el simulador, revisando videos y telemetría. Cada vez la pelea por los primeros cinco lugares está más cerrada, así que debemos llegar en la mejor forma posible”, señaló de Alba, listo para encarar la carrera de este domingo 10 de agosto.

