El piloto mexicano Pato O'Ward y los ejecutivos de IndyCar se mostraron sorprendidos luego de que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de Estados Unidos publicara en redes sociales una imagen de un auto deportivo con el número del piloto mexicano. La publicación promociona planes para un centro de detención de inmigrantes en Indiana llamado "Speedway Slammer".

The Speedway Slammer �� pic.twitter.com/fXlTgWW8jA— Homeland Security (@DHSgov) August 5, 2025

"Tomó a mucha gente por sorpresa. Definitivamente me tomó por sorpresa", dijo O'Ward el miércoles. "Estaba un poco sorprendido por las coincidencias de eso y, entiende, de lo que significa. ... No creo que haya hecho sentir orgullosa a mucha gente, por decir lo menos".

La publicación del martes incluía una imagen de un vehículo estilo IndyCar con el número 5 que tenía "ICE" impreso varias veces de manera similar a la exhibición de un patrocinador. Parecía ser una imagen generada por computadora, con el auto en una pista y un edificio similar a una prisión en el fondo.

Indiana alberga el mítico circuito del Indianapolis Motor Speedway, y en donde IndyCar tiene su sede.

"No estábamos al tanto de los planes para incorporar nuestra imagen como parte del anuncio de ayer", indicó IndyCar en un comunicado difundido el miércoles. "Consistente con nuestro enfoque hacia la política pública y los asuntos políticos, estamos comunicando nuestra preferencia de que nuestra propiedad intelectual no sea utilizada en el futuro en relación con este asunto".

O'Ward dijo que no vio la publicación hasta que un amigo le envió un mensaje de texto al respecto.

"No he leído mucho sobre eso porque no creo que quiera hacerlo", comentó el piloto mexicano.

La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, en una publicación separada utilizó "SpeedwaySlammer" al anunciar la nueva asociación con el estado de Indiana para expandir el espacio de detención en mil camas.

O'Ward, segundo en la clasificación de pilotos de IndyCar esta temporada, se encontraba en Texas para promover la primera edición del Gran Premio de Arlington el próximo año.

Esa carrera el 15 de marzo se llevará a cabo en un circuito callejero de 4,3 kilómetros (2,7 millas) que rodea los estadios de los Cowboys de Dallas de la NFL y los Rangers de Texas de MLB. O'Ward lanzó el primer lanzamiento ceremonial antes del juego de los Rangers contra los Yankees de Nueva York.

Te puede interesar: Policía de Guadalajara detiene a siete personas en cinco acciones distintas

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de Whatsapp * * *

OB