Sigue la actividad del futbol internacional y en México. Te decimos en qué horario y dónde ver todos los partidos del domingo 10 de agosto de 2025 EN VIVO.

Algunos juegos podrán verse en televisión abierta, otros en restringida, y algunos a través de streaming.

Partidos hoy domingo 10 de agosto de 2025 - Liga MX EN VIVO

Pumas vs Necaxa | 18:00 horas | TUDN, ViX Premium |

Santos vs Chivas | 20:05 horas | TUDN, ViX Premium |

Partidos hoy domingo 10 de agosto de 2025 - Liga de Expansión MX EN VIVO

Leones Negros vs Irapuato | 12:00 horas | Canal por confirmar |

Consulta EL INFORMADOR para mantenerte atento de los resultados y todas las noticias relacionadas con los partidos del día.

* Sujeto a cambios de transmisión

** Horario del tiempo del centro de México

---

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp

OF