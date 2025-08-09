La serie Outlander: Blood of my blood se estrena este sábado 9 de agosto exclusivamente en Disney+ en América Latina.

Outlander: Blood of my blood. ESPECIAL/©DISNEY.

Es una precuela de 10 episodios de Outlander, la cual se desarrolla en Escocia, donde dos nuevas historias de amor viajarán en el tiempo entre el siglo XVIII y la Primera Guerra Mundial.

La trama se centra en los padres de Jamie, Brian Fraser y Ellen MacKenzie, en las Tierras Altas de Escocia de principios del siglo XVIII, y los padres de Claire, Julia Moriston y Henry Beauchamp, en la Inglaterra de la Primera Guerra Mundial.

Son dos nuevas historias de amor llenas de lealtad, pasión y deseo, mientras las jóvenes parejas desafían las fuerzas que buscan separarlos.

Outlander: Blood of my blood es protagonizada por Jamie Roy, Harriet Slater, Jeremy Irvine y Hermione Corfield, la cual estrena sus primeros dos episodios, para luego lanzar un nuevo episodio cada sábado en Disney+.

Con información de The Walt Disney Company México.

XM