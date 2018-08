Oswaldo Alanís mantiene el sueño de jugar en Europa

El zaguero Oswaldo Alanís compartió en sus redes sociales un mensaje en el que agradece el apoyo de las personas que se preocuparon por su situación actual. Además, reiteró sus intenciones de jugar en el Viejo Continente.

"Muchas gracias a todos los aficionados y a las personas que se han preocupado, me han apoyado y están atentos con el futuro de mi carrera. Actualmente, me encuentro tranquilo y disfrutando de mi profesión que día a día me da nuevas enseñanzas, gracias por su apoyo", publicó el ex de Chivas.

Y es que a pesar de haber sido adquirido por el Getafe en este verano, a unos días de su llegada el club español informó que no estaba en planes. Por lo tanto, a falta de unos días para el cierre de traspasos en Europa, Alanís comenta que: "¡Seguiré defendiendo mi sueño!".

Cabe mencionar que, el defensor mexicano ha recibido ofertas por equipos de la Liga MX para reforzarlos en el Apertura 2018. Incluso con la opción de regresar al Guadalajara.

Sin embargo, este último mensaje de Alanís confirma que por el momento no tiene pensado en volver al futbol mexicano.

