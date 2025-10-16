Wendy Guevara, Paolita Suárez y Karina Torres nuevamente volvieron a ser tendencia en redes sociales, pues el día de ayer, a través de las cuentas de Universal Pictures, Ariana Grande y Cynthia Erivo anunciaron que serán las anfitrionas de una fiesta de Halloween en México, previo al estreno de "Wicked: Por Siempre".

"La IA evoluciona, pero México es más veloz", dice un comentario que resume la reacción que tuvieron los internautas, pues jamás imaginaron que estas celebridades llegarían a conocerse.

“Escuchamos que podrían estar un poco perdidas en algún lugar de Oz. Realmente esperamos que esta vez no estén perdidas, perdidas, perdidas…” , mencionan las actrices haciendo referencia al video que catapultó a la fama a Wendy Guevara y sus amigas.

En el clip, Ariana Grande, quien interpreta a Glinda, la Buena, y Cynthia Erivo, quien tiene el rol de Elphaba, la Bruja Mala del Oeste, invitaron a los fanáticos del musical a preparar sus atuendos para "La fiesta de disfraces mágicos de Wicked".

Las Perdidas reaccionan a video de Ariana Grande y Cynthia Erivo

A través de sus redes sociales, el trío que se ha robado el corazón de México con numerosos momentos humorísticos, reaccionó a la invitación de las celebridades.

Wendy Guevara compartió el video en sus historias de Instagram, acompañado de la frase "Qué emoción".

Por su parte, Karina Torres comentó la publicación: “Claro, hermanas. Ahí nos veremos dándolo todo, migajeras".

Por último, Paola Suárez también decidió compartir el clip, escribiendo "Qué emoción, comadres, Ahí nos vemos".

El evento formaría parte de la gira promocional por el lanzamiento de la segunda parte de Wicked, cinta en la que Elphaba se convierte en una fugitiva al desafiar al Mago de Oz, mientras que Glinda se alía con el hombre, adoptando un rol público, pero cuestionándose internamente por su decisión.

Hasta el momento, Universal Pictures México no ha dado más detalles de la fiesta, la cual, se llevará a cabo el jueves 30 de octubre. En este escenario, se recomienda a los fanáticos estar al pendiente de medios oficiales.

