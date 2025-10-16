El camino rumbo a la Serie Mundial sigue este jueves 16 de octubre con acción tanto en la Liga Americana como en la Liga Nacional. Los Dodgers de Los Ángeles y los Mariners de Seattle tienen ventaja en sus respectivos compromisos tras ganar los dos primeros juegos en calidad de visitante.

¿Quiénes juegan hoy en la MLB? Lanzadores para hoy

El Dodger Stadium abrirá sus puertas para el tercer duelo de la Serie de Campeonato del viejo circuito. Los Milwaukee Brewers desaprovecharon la localía y ahora están a dos derrotas de ser eliminados. Para el tercer duelo de la serie, Los Angeles Dodgers saltarán al campo con el estadounidense Tyler Glasnow, quien presume una efectividad impecable en 7.1 entradas de trabajo en la Postemporada.

Los Brewers irán con el zurdo Aaron Ashby como su abridor. El oriundo de Kansas City, Missouri, verá su tercera apertura en este mes de octubre y tiene una efectividad de 4.26 con seis ponches en su cuenta.

En la Liga Americana, los Toronto Blue Jays acortaron distancias con su victoria de ayer miércoles por la noche en Seattle, poniendo la serie 2-1 aún a favor de los Mariners. El duelo monticular para el Juego 4 lo protagonizarán Luis Castillo, por Seattle, ante el experimentado Max Scherzer, quien hará su debut en la Postemporada.

EN VIVO, horario y dónde ver los juegos de MLB de HOY 16 de octubre

Los juegos de hoy de la MLB se transmiten a través de televisión de paga y por streaming.

Brewers vs Dodgers

Fecha: Jueves 16 de octubre

Jueves 16 de octubre Hora: 16:08 horas (centro de México)

16:08 horas (centro de México) Transmisión: ESPN, Disney+ y MLB.TV

Blue Jays vs Mariners

Fecha: Jueves 16 de octubre

Jueves 16 de octubre Hora: 18:33 horas (centro de México)

18:33 horas (centro de México) Transmisión: FOX, Caliente.TV y MLB.TV

