Sergio Mayer Mori revive escándalo con la madre de su hija y por qué no la demanda

Sergio Mayer Mori se ha convertido en uno de los personajes más comentados de La Granja VIP, el nuevo reality show de TV Azteca, y recientemente sorprendió al hablar abiertamente sobre su pasado con Natália Subtil, madre de su hija Mila.

La relación entre ambos causó gran controversia en su momento, ya que cuando se dio a conocer el embarazo, ella tenía 27 años y él apenas 17, lo que generó una fuerte discusión pública.

Sergio Mayer Mori rompe el silencio sobre Natália Subtil

Durante una charla con Omahi, Eleazar Gómez, Kike Mayagoitia y “El Patrón”, Mayer Mori decidió compartir cómo vivió esa etapa de su vida y cómo fue juzgado por el público en aquel entonces. El actor y cantante mencionó que, pese a ser menor de edad, muchas personas apoyaron a Natália y no cuestionaron la situación.

“Se salió de la casa y lo primero que hizo fue ir a una de las revistas amarillistas y decir ‘este güey me embarazó, me sacó de la casa, este güey no sé qué’, cuando yo era menor de edad. Y aun así, la prensa y todo el público cayó sobre mí porque tengo pit*”, relató el hijo de Sergio Mayer y Bárbara Mori.

Mayer Mori también señaló que en ese tiempo la diferencia de edad no fue tema de debate, algo que hoy considera distinto gracias a la mayor conciencia social sobre estos casos.

Instagram/nataliasubtil

“La prensa pudo ser objetiva y decir ‘miren esta nota, que está embarazada, pero qué pedo con esto (la edad)’. Pero te digo, no había esa conciencia hace 10 años. Hoy sí, hoy lo he visto, hoy veo que dicen ‘hey, qué pedo con las edades, ¿por qué nadie dice nada?’”, añadió.

Compara su historia con el caso de Sasha Sokol y Luis de Llano

El participante de La Granja VIP también comparó su experiencia con el caso de Sasha Sokol y Luis de Llano, recordando que la cantante denunció públicamente al productor décadas después de los hechos.

“Hace poquito, de hecho el mismo día que tuve la junta con el abogado, pasa el caso de Sasha (Sokol) con (Luis) De Llano, que fue 40 años después y se marcó un precedente en la ley en México, donde no expira”, comentó.

Asimismo, reflexionó sobre cómo ese caso cambió la manera en que se abordan este tipo de temas en el país:

“Es una historia muy parecida, de un güey muy grande, con una persona muy joven; y tuvo consecuencia 40 años después. A lo que voy es que se marcó un precedente de que no importa si fue hace 10, 20, 40 o 100 años, cuando estés listo puedes salir a decirlo, y te van a escuchar, y tienes derecho a decirlo cuando tú quieras. No expira”.

Finalmente, Mayer Mori explicó que ha optado por no tomar acciones legales contra Natália Subtil, ya que lo más importante para él es el bienestar de su hija Mila. El artista recalcó que, aunque reconoce lo ocurrido, su prioridad es protegerla y mantener la estabilidad emocional de la niña, motivo por el cual ha preferido no involucrar el tema en tribunales.

