El Circuito de las Américas, en Austin, Texas, se alista para recibir una de las fechas más esperadas del calendario de la Fórmula 1: el Gran Premio de Estados Unidos 2025, que este año contará nuevamente con formato Sprint y condiciones climáticas extremas que pondrán a prueba tanto a pilotos como a equipos.

Con una longitud de 5.513 kilómetros y 20 curvas, el trazado diseñado por el alemán Hermann Tilke, es considerado uno de los más espectaculares del campeonato, con amplias zonas de sobrepaso, desniveles y un ambiente que cada año congrega a miles de aficionados.

La actividad en pista comenzará este viernes 17 de octubre con la única práctica libre a las 11:30 horas, seguida de la clasificación Sprint a las 15:30. El sábado 18 se correrá la Sprint Race a las 11:00 horas, mientras que la clasificación para el Gran Premio se disputará a las 15:00 horas. Finalmente, el domingo 19 de octubre a las 13:00 horas (tiempo del centro de México) se celebrará la carrera principal.

De acuerdo con las proyecciones, McLaren parte como el equipo favorito para dominar el fin de semana, con Oscar Piastri y Lando Norris como los principales aspirantes a la pole position. Max Verstappen, campeón del mundo, se perfila también como contendiente sólido, mientras que Ferrari y Mercedes buscarán mantenerse en la pelea por el podio.

Sin embargo, la atención no solo estará en la competencia. La FIA emitió una alerta por calor extremo, luego de que el Servicio Meteorológico pronosticara temperaturas que podrían superar los 31 grados centígrados durante las carreras. Esta medida activa los protocolos de seguridad térmica, implementados tras los incidentes ocurridos en el Gran Premio de Qatar 2023, donde varios pilotos sufrieron deshidratación y agotamiento.

Los equipos podrán optar por chalecos refrigerantes o añadir lastre adicional de 0.5 kilos en caso de no usarlos. Esta innovación busca reducir el impacto del calor, aunque algunos pilotos han señalado que el sistema aún requiere mejoras.

Con altas temperaturas, formato Sprint y una lucha cerrada por el dominio del campeonato, el Gran Premio de Estados Unidos promete un fin de semana intenso dentro y fuera de la pista.

HORARIOS GP DE ESTADOS UNIDOS

