Así puedes saber si una app está caída y verificar que no solo te pasa a ti

¿Tu red social favorita no carga o el servicio de streaming se congela justo en medio de tu serie? Antes de culpar a tu conexión, existe una forma rápida y confiable de saber si el fallo es solo tuyo o afecta a miles de usuarios: Downdetector, la plataforma más completa para detectar caídas de servicios en Internet en tiempo real.

Cuando un sitio o aplicación presenta una interrupción, los usuarios suelen enterarse de tres formas: al experimentarlo directamente, por publicaciones en redes sociales o a través de los medios de comunicación, sin embargo, Downdetector se ha convertido en la referencia más inmediata y precisa para confirmar si un servicio digital está fallando a nivel global.

Al ingresar a Downdetector, el usuario puede ver un listado de los servicios que presentan más problemas en ese momento,el sitio muestra información personalizada según el país desde donde se accede, aunque también es posible consultar el estado de los servicios en otras regiones.

Cada página incluye un gráfico en tiempo real con los reportes enviados por los usuarios. Si hay un fallo importante —como un colapso en Azure o una caída masiva de WhatsApp— se observa un pico pronunciado que indica un aumento repentino de incidencias. Al pasar el cursor sobre el gráfico, se puede visualizar el número exacto de reportes por hora, lo que permite dimensionar la magnitud del problema.

Además, los usuarios pueden enviar sus propios informes eligiendo el tipo de incidencia que enfrentan (por ejemplo, “conexión al servidor” o “acceso a archivos”) y consultar los porcentajes de reportes según el tipo de error, lo que ayuda a identificar el origen más probable del fallo.

Lee también: Google lanza función que permite a tus contactos recuperar tu cuenta bloqueada

Datos, redes sociales y transparencia

Downdetector recopila más de 25 millones de reportes mensuales, pero su monitoreo no se limita a eso. También rastrea publicaciones en redes sociales y analiza búsquedas en Google en busca de palabras clave que indiquen problemas con algún servicio. Cuando detecta un aumento inusual de incidencias respecto al promedio diario del último año, la plataforma confirma públicamente la existencia de un fallo.

Cada página incluye además los perfiles oficiales del servicio afectado en X (antes Twitter) y Facebook, así como una sección de comentarios donde los usuarios pueden compartir experiencias o actualizaciones. Todo se actualiza en tiempo real, por lo que también es posible ver cuándo el problema comienza a resolverse.

En resumen, si alguna aplicación deja de funcionar y quieres asegurarte de que no eres el único afectado, basta con abrir Downdetector. En cuestión de segundos sabrás si se trata de un fallo general o solo de un mal día para tu conexión.

NA