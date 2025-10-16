Dónde ver EN VIVO Charros de Jalisco vs Águilas de Mexicali por el Juego 2 de la serie inaugural de la LMP

Este jueves 16 de octubre de 2025, los Águilas de Mexicali y los Charros de Jalisco disputan el segundo encuentro de la serie inaugural de la temporada 2025-2026 de la Liga ARCO Mexicana del Pacífico (LMP).

Tras imponerse 5-1 en el primer juego de la serie, Mexicali buscará repetir la dosis ante unos Charros que, como campeones defensores, quieren demostrar su jerarquía y nivel competitivo en el arranque de la campaña.

Mexicali enviará a Thomas Hatch al montículo, quien intentará mantener la ventaja con su experiencia en ligas menores. La ofensiva necesita responder, especialmente figuras como Alejandro Flores, quien ya ha sido clave en postemporadas anteriores, incluyendo dos cuadrangulares ante Jalisco en los playoffs de 2024.

Por su parte, los Charros de Jalisco jugarán como locales y mantienen el cartel de favoritos. El lanzador Ronald Medrano, héroe de la final anterior, será el abridor, respaldado por bateadores como Steven Souza Jr. y Japhet Amador, quienes el año pasado promediaron 6.8 imparables por juego.

Detalles del juego

Fecha : Jueves 16 de octubre de 2025

: Jueves 16 de octubre de 2025 Hora : 20:00 (hora del Centro de México)

: 20:00 (hora del Centro de México) Lugar: Estadio Panamericano, Jalisco

¿Dónde verlo?

El encuentro se podrá seguir en TVC Deportes, MLB.TV y en YouTube a través del canal oficial de la LMP.

