Juan Soltero, abogado de la supuesta víctima que denunció el abuso sexual por parte de Omar "N" ante la Fiscalía de Jalisco , reveló cuáles son las pruebas en contra del exfutbolista y leyenda viva de Chivas de Guadalajara.

Luego de la denuncia presentada en contra de Omar "N" y posterior a la presentación de pruebas, se pudo obtener una orden de aprehensión en contra del señalado, a través del Juzgado Décimo de Control, Enjuiciamiento y Justicia Integral para Adolescentes, del Primer Distrito Judicial.

Después de que la defensa de la afectada expusiera los suficientes datos de prueba en la audiencia de formulación de imputación por cumplimiento de orden de aprehensión, la contraparte se acogió a la duplicidad del término constitucional, por lo que será hasta el 10 de octubre cuando se realice la audiencia donde se decidirá si se vincula a Omar “N” por el delito señalado.

¿Cuáles son las pruebas en contra de Omar "N"?

Soltero, en entrevista con una periodista, reveló que el 30 de septiembre la madre de la víctima y la afectada acudieron a su despacho en busca de ayuda. Se presume que la madre era la pareja sentimental de Omar "N". Ella declaró que desconocía los hechos hasta ese mismo día , cuando la menor le confesó lo que había vivido: tocamientos constantes bajo la ropa con fines erótico-sexuales que no llegaron a la cópula, los cuales se remontan a 6 o 7 años atrás, cuando la joven tenía 10 años.

La madre, una vez que se enteró de lo sucedido, decidió buscar asesoría legal. Tras la denuncia, se le informó a la mujer que tenía la obligación legal de acudir ante el Ministerio Público por la urgencia de salvaguardar la seguridad de la menor, quien continuaba expuesta en casa con el supuesto agresor.

Según información emitida por la Fiscalía de Jalisco a través de un boletín, el Ministerio Público integró la carpeta con datos de prueba que motivaban la existencia de un delito tipificado como abuso sexual infantil y solicitó la orden de aprehensión que se cumplimentó el pasado 4 de octubre.

La carpeta de investigación que sostiene las acusaciones de la denuncia contiene:

La declaración de la menor

La declaración de la madre

Un dictamen psicológico favorable para la víctima

Un video grabado por la víctima

42 capturas de pantalla de conversaciones de WhatsApp , donde Omar "N" le enviaba mensajes condicionantes a la víctima como “si no lo haces, ya no les voy a ayudar, ya no voy a ayudar a tu mamá”, “me voy a enojar”, etc.

Soltero aclaró que la víctima fue motivada a hablar después de sincerarse con su novio, quien le sugirió que revelara lo sucedido a su madre y que juntas tomaran cartas en el asunto.

