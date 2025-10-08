Egipto clasifica al Mundial 2026 con doblete de Mohamed Salah

La Selección de Egipto volverá a disputar, ocho años después, una Copa del Mundo, tras certificar este miércoles 8 de octubre su clasificación para el Mundial 2026, que se jugará en Estados Unidos, México y Canadá, al imponerse por 0-3 a Yibuti.

Un claro triunfo en el que jugó un papel fundamental el delantero Mohamed Salah, que tras perderse el pasado Mundial de Qatar 2022 no estaba dispuesto a que los faraones volviesen a quedarse fuera de la gran fiesta del futbol internacional y contribuyó con un doblete.

Tal y como dejó claro el delantero del Liverpool a los catorce minutos al convertir, con su habitual contundencia, un buen pase en profundidad de Trezeguet en el 0-2, que dejó sentenciada la contienda apenas casi empezada.

La circunstancia no aplacó la voracidad de Salah, que redondeó la victoria del conjunto egipcio a los 84 minutos al resolver con un magnífico toque de primeras (0-3) un pase en largo de Marwen Ateya.

Los tres tantos del partido sirvieron para que Egipto contabilice el próximo verano su cuarta presencia en una Copa del Mundo, tras participar en los Mundiales de Italia 1934 y 1990 y Rusia 2018, en la que los faraones no lograron pasar de la fase de grupos.

Una cita mundialista en la que todavía no tiene asegurada su presencia Ghana, pese a afianzarse en la primera plaza del grupo I, tras golear este miércoles por 0-5 a la República Centroafricana.

Y es que el equipo ghanés, en el que jugó de inicio el centrocampista del Villarreal Thomas Partey, autor de uno de los tantos, necesitaba además de la victoria, el tropiezo de Madagascar, que se impuso por 1-2 a Comores.

